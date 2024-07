Yolanda Díaz confirma que impulsarà la reforma de l’acomiadament per complir amb la doctrina europea

Publicat per acn Verificat per Creat: Actualitzat:

La vicepresidenta del govern espanyol i ministra de Treball, Yolanda Díaz, ha confirmat aquest dilluns que impulsarà una reforma de l’acomiadament per complir amb la doctrina europea. Després que s’hagi confirmat la decisió del Comitè Europeu de Drets Socials d’Estrasburg que indica que els topalls de la llei europea a les indemnitzacions per acomiadament són “inadequats” i no permeten “compensar adequadament” als treballadors, Díaz ha dit la reforma es farà en el marc del diàleg social. “Complirem amb les normes europees i donarem seguretat a empreses i treballadors”, ha dit, apuntant que la qüestió s’abordarà un cop es tanqui la negociació sobre la jornada laboral.

Díaz ha assegurat que ja fa temps que des del govern espanyol sabien que l’acomiadament “no complia amb el disseny europeu”, i que per això ella i el president espanyol, Pedro Sánchez, van incorporar la reforma en el seu pacte de govern. “No va ser casual”, ha dit.