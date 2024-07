El chavisme atorga la victòria a Maduro i l'oposició ho rebutja

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

El Consell Nacional Electoral (CNE) de Veneçuela va proclamar ahir, de manera oficial, president Nicolás Maduro, després que l’ens anunciés diumenge a la nit que el chavista, en el poder des del 2013, va guanyar els comicis amb el 51,2 % dels vots, un resultat rebutjat per l’oposició majoritària i gran part de la comunitat internacional.

El president de Veneçuela, Nicolás Maduro, va celebrar ahir, en el seu acte de proclamació com a mandatari reelecte, la “proesa” d’haver vençut el feixisme en les eleccions de diumenge. Així mateix, va denunciar que hi ha en marxa un intent de cop d’Estat “de caràcter feixista”, en vista dels qüestionaments a la seua reelecció, que ha estat rebutjada per l’oposició majoritària i bona part de la comunitat internacional.En aquest context, la líder antichavista María Corina Machado va dir que el “nou president electe” de Veneçuela és l’exambaixador Edmundo González Urrutia, malgrat l’anunci del Consell Nacional Electoral (CNE).El Fiscal General de Veneçuela, Tarek William Saab, ha acusat els dirigents opositors Lester Toledo, Leopoldo López i la mateixa María Corina Machado de ser els principals responsables d’un intent d’“adulterar” el resultat de les eleccions de les eleccions presidencials de diumenge.Nou països llatinoamericans van anunciar en un comunicat conjunt la sol·licitud de la convocatòria urgent d’una reunió del Consell Permanent de l’Organització d’Estats Americans (OEA) que pugui activar la Carta Democràtica després de les eleccions presidencials a Veneçuela.A més, diversos països europeus, entre els quals Espanya, van expressar els seus dubtes sobre les eleccions presidencials i van demanar transparència i dades verificables. Tanmateix, altres països com l’Iran, Cuba, Nicaragua, la Xina i Rússia van celebrar la victòria de Maduro. El president de Rússia, Vladímir Putin, va traslladar l’enhorabona al seu homònim veneçolà, Nicolás Maduro, per la victòria a les eleccions i va assenyalar que el seu triomf afavorirà “el desenvolupament constant” de les relacions entre Moscou i Caracas.