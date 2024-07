ERC tanca un preacord per a la investidura d'Illa que inclou el concert econòmic

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

L’executiva d’ERC va avalar ahir un preacord amb el PSC per investir com a president de la Generalitat Salvador Illa, que preveu que Catalunya surti del règim comú i que l’Agència Tributària Catalana gestioni, liquidi, recapti i inspeccioni tots els impostos (començant per l’IRPF del 2025), així com la creació un departament de Política Lingüística al Govern i la creació d’una convenció per resoldre el conflicte polític. Però el sí definitiu a aquest pacte l’hauran de donar les bases del partit republicà, compostes per uns 8.700 militants que són cridats a votar en una consulta divendres.

La portaveu d’Esquerra, Raquel Sans, va ser l’encarregada de detallar les línies principals d’aquest preacord, que es va tancar després d’una maratoniana jornada de reunions entre els 60 membres de l’Executiva del partit. El pacte contempla, entre altres qüestions, un “concert econòmic solidari” amb què la Generalitat recaptaria “el cent per cent dels impostos” de forma progressiva, començant per l’IRPF de 2025, la qual cosa implicarà la seua sortida del règim comú a través de la modificació de la llei de finançament (LOFCA), que no es va especificar.

Esquerra assegura que l’Agència Tributària de Catalunya “gestionarà, recaptarà, liquidarà i inspeccionarà” tots els impostos. Sans també va confirmar que hi haurà la quota de solidaritat que es pagarà a l’Estat pels serveis que presta a Catalunya. Aquest canvi, va recalcar la republicana, tindria el “vistiplau del PSOE”. Aquest concert econòmic era una de les principals reclamacions que Esquerra va posar a sobre de la taula per a la investidura, i volia tenir garanties del seu compliment per escrit, davant dels dubtes que aquest pacte genera entre unes bases dividides.El preacord d’investidura contempla també una convenció per a la resolució del conflicte polític, que penjarà del Parlament i que estarà presidiria per ERC, i la creació d’un departament de llengua catalana en la Generalitat per protegir el futur de la cultura.També crearan un consorci “per garantir que es compleixi l’execució de la inversió prevista per l’Estat a Catalunya” o la continuïtat del departament d’Igualtat i Feminismes.Divendres seran les bases del partit les que hauran de decidir si donen el vistiplau a aquest acord avalat per la cúpula de la formació o si, al contrari, atansen Catalunya a una repetició electoral. La data límit per investir un nou president és el dia 26 d’agost.

El PSC calla i la Moncloa donava per fet l’acord entre les alertes de Junts

La reunió de la cúpula d’Esquerra va ser maratoniana. Va començar de bon matí i la roda de premsa per fer pública la seua decisió es va anar retardant diverses vegades al llarg de la jornada, fins que finalment es va celebrar a les vuit de la tarda. Però des de al Moncloa ja es van emetre durant el dia missatges que el PSOE confiava que era un dia d’acord, o preacord més ben dit que la decisió final queda en mans de la militància dels republicans. “Esperem que arribarem a bon port”, deia a La Sexta la ministra portaveu, Pilar Alegría, insistint una vegada més que “el poble català va parlar molt clarament a les urnes el passat 12 de maig i va demanar que s’obri un nou temps a Catalunya, i que es pugui conformar un Govern que es dediqui al que veritablement importa, que és unir, treballar i servir”. A les 16.30, la primera hora en què ERC havia convocat la premsa, es reunia la cúpula del PSC per analitzar la situació, una trobada després de la qual els seus líders, encapçalats per Salvador Illa, van sortir sense fer declaracions.Hores abans, l’exalcalde de Barcelona Xavier Trias (Junts) tornava a advertir els republicans que Illa no és, al seu parer, de confiança i que acabarà enganyant-los. En declaracions a Catalunta Ràdio, va insistir a defensar que és millor una repetició electoral. “Les coses s’han d’aclarir”, va justificar.D’altra banda, Trias va recordar a Pedro Sánchez que “depèn del que faci i com es comporti” el PSOE, Junts podria fer caure el Govern central. Tot això amb l’advertència del retorn de Carles Puigdemont per al debat d’investidura.

El PP: “Sánchez compra amb els diners de tots la investidura”

La coordinadora general del PP, Cuca Gamarra, va assegurar ahir que les negociacions entre PSC i ERC per a la investidura de Salvador Illa són una “compra de govern” que, segons va dir, es pretén portar a terme amb els “diners de tots” amb la independència fiscal que reclamen les formacions independentistes. Gamarra va afirmar que es tracta de “la ruptura de la caixa única”, cosa que, segons va dir, “no permetrà que Illa governi, sinó que només els permetrà quedar-se al poder”. “Passi el que passi, hi hagi investidura de Salvador Illa o no n’hi hagi, el que està clar és que l’agonia del Govern de Pedro Sánchez és irreversible”, va dir.