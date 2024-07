Sánchez s’acull al seu dret a no declarar davant del jutge per ser cònjuge de la investigada, Begoña Gómez

Publicat per agencias Verificat per Creat: Actualitzat:

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, s’ha acollit aquest dimarts al seu dret a no declarar davant del jutge que investiga a la seua esposa per tràfic d’influències i corrupció en els negocis acollint-se a l’article 416 de la Llei d’Enjudiciament Criminal (LECrim) LECrim que recolza que com a cònjuge --de Begoña Gómez-- està "dispensat de l’obligació de declarar".

El jutge Juan Carlos Peinado s’ha desplaçat al Palau de La Moncloa per dur a terme aquesta declaració testifical malgrat que Sánchez, per carta, va interessar que tingués lloc per escrit.

El jutge ha arribat al Palau de La Moncloa a les 10.20 hores per a l’interrogatori i juntament amb ell han accedit a les dependències de Presidència del Govern la Fiscalia, les defenses dels tres encausats i la lletrada de Vox, Marta Castro, com a coordinadora de les acusacions populars.

En un dels accessos s’han concentrat una vintena de simpatitzants de la plataforma 'Hazte Oír' des de primera hora del matí i han corejat lemes com 'Pedro Sánchez a prisión' o 'Juan Carlos Peinado, España está a tu lado'.

El cap de l'Executiu ha transmès al jutge durant la compareixença que s'acull a l'article 416 de la Llei d'Enjudiciament Criminal, que eximeix qualsevol persona citada com a testimoni en un procediment judicial de declarar en contra del seu cònjuge, segons les fonts.

Aquest article s'aplica als "parents del processat en línies directa ascendent i descendent, el seu cònjuge o persona unida per relació de fet anàloga a la matrimonial, els seus germans consanguinis o uterins i els col·laterals consanguinis fins al segon grau civil".

La compareixença, segons les fonts consultades, ha durat uns vint minuts.

La citació del cap del govern espanyol estava prevista a les onze del matí. Quaranta minuts abans, el jutge entrava a les dependències del complex de la Moncloa en un Renault Clio de color blau, amb tres persones més que han integrat la comitiva judicial.

A més, han assistit a la compareixença -la primera d'un president del govern com a testimoni des de la Moncloa- el fiscal, els advocats de les defenses i Vox, en representació de les cinc acusacions populars.

El jutge va acordar traslladar-se a la residència oficial del president del govern espanyol en apel·lar el magistrat a un article de la Llei d'Enjudiciament Criminal, que dóna la possibilitat de prendre declaració a determinats alts càrrecs a la seva residència o despatx oficial si aquesta versa sobre qüestions alienes a el seu lloc.

Una decisió que van combatre sense èxit la Fiscalia i la defensa de Begoña Gómez, que no veuen utilitat ni justificació a la citació de Pedro Sánchez.

El mateix president, en un escrit dirigit al jutge en què va mostrar la seva voluntat de col·laborar amb la justícia, va al·ludir a un altre article de la mateixa llei, el que fixa que la declaració hauria d'haver estat per escrit per raó de la seva comesa com a president del Govern.

"És notori que la meva compareixença resulta inescindible de la condició de president del govern", va assenyalar.

El jutge Peinado va acordar citar Sánchez com a "espòs de la investigada" el mateix dia que la seva dona es va acollir al seu dret a no declarar com a imputada, i ho va fer a petició de les acusacions populars coordinades per Vox, que volien saber la versió del president sobre les reunions que va mantenir Begoña Gómez amb empresaris com Juan Carlos Barrabés, a la Moncloa, segons aquest mateix va declarar.