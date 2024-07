El Tribunal de Comptes eleva la llei d'amnistia a la Justícia Europea

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

El Tribunal de Comptes ha acordat plantejar vuit qüestions prejudicials a la Justícia Europea sobre la llei d’amnistia en el marc del procediment sobre la desviació de fons públics per al procés davant la possibilitat que col·lideixi amb els interessos financers de la Unió Europea. El Tribunal de la causa que afecta els expresidents Carles Puigdemont, Artur Mas i una trentena d’exalts càrrecs subratlla en la interlocutòria que és “molt difícil conciliar” l’amnistia amb la “prevenció de la impunitat del frau i la corrupció” que persegueix el dret de la UE. I incideix que diversos preceptes d’aquesta llei podrien donar lloc, “precisament, a la impunitat de les responsabilitats comptables que, en el seu cas es poguessin declarar pels fets enjudiciats” en aquest procediment, que ara queda en suspens després d’aquesta decisió, igual com l’aplicació immediata de l’amnistia. Considera a més que si ja estigués en vigor la directiva europea sobre la lluita contra la corrupció no hauria estat possible aprovar la llei. El Tribunal de Comptes ha estat el primer a portar la norma davant de la justícia europea, després que la setmana passada el Suprem decidís portar-la al Constitucional, convençut que vulnera preceptes com el de la igualtat davant de la llei o la seguretat jurídica.

Sí que s’ha beneficiat de la normativa el cap de l’oficina de Puigdemont, Josep Lluís Alay, amnistiat dels presumptes delictes de prevaricació i malversació per haver utilitzat fons públics per a un viatge. La causa, pendent de judici a l’Audiència de Barcelona i que ha quedat arxivada, derivava d’un viatge que va fer com a cap de l’oficina de l’expresident a Nova Caledònia com observador d’un referèndum d’independència el 2018.L’Audiència de Barcelona també ha amnistiat els dos exregidors del PSC de Pineda de Mar que havien estat condemnats a un any de presó i dos d’inhabilitació per coaccionar un hoteler perquè fes fora els policies nacionals acollits per l’1-O. Per la seua part, el Tribunal Suprem ha donat un termini de dos dies a la Fiscalia perquè es pronunciï sobre el recurs presentat per Puigdemont contra la seua decisió de no amnistiar la malversació.