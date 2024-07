França reconeix també la sobirania marroquina del Sàhara Occidental

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El president de França, Emmanuel Macron, va anunciar ahir que reconeix la sobirania marroquina del territori del Sàhara Occidental com a “única base per aconseguir una solució política justa”, per la qual cosa París “té la intenció d’actuar d’acord amb aquesta posició tant a nivell nacional com internacional”. Així ho va confirmar en un comunicat la Casa Reial alauita, que va assenyalar que Macron s’ha adreçat al rei Mohamed VI en una missiva en la qual ha recalcat que considera que “el present i el futur del Sàhara Occidental s’emmarquen en la sobirania marroquí”. En aquest sentit i amb motiu del 25 aniversari del Dia del Tron, que commemora la presa de possessió del monarca, el president gal ha reiterat que “l’autonomia marroquina és el marc en el qual ha de resoldre’s aquesta qüestió”.

L’anunci constitueix un pas significatiu per al suport al pla d’autonomia marroquina sobre el Sàhara. A començaments d’aquest any, Rabat va expressar el seu desig que França fes un pas més enllà en la seua postura i s’alineés amb Espanya després que el president del Govern, Pedro Sánchez, digués en una carta a Mohamed VI el març del 2022 que el pla d’autonomia marroquina per al Sàhara és “la base més seriosa, creïble i realista” per a una solució del conflicte. Fins ara el Govern gal havia dit no estar disposat a anar tan lluny, ja que el seu suport va obrir una nova crisi amb Algèria, principal valedor del Front Polisario, que va procedir a retirar el seu ambaixador i a suspendre el Tractat d’Amistat, cosa que hores més tard a l’anunci gal va passar. El Govern algerià va anunciar la retirada “amb efecte immediat” del seu ambaixador a França, rebaixant les relacions diplomàtiques al nivell d’encarregat de negocis.