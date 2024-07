L'oposició assegura que va derrotar Maduro amb el 73% dels vots

Milers de veneçolans van sortir als carrers per denunciar el frau en les eleccions de diumenge. - EUROPA PRESS / CONTACTE / JUAN CARLOS HERNANDEZ

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

La líder antichavista María Corina Machado va indicar ahir que l’oposició majoritària ha aconseguit obtenir el 73% de les actes emeses en les eleccions presidencials celebrades diumenge, que donen –va assegurar– la victòria a l’exambaixador Edmundo González Urrutia, amb una diferència “aclaparadora”, en els comicis, encara que l’ens electoral va donar com a guanyador el chavista Nicolás Maduro.

“Tenim el 73,20% de les actes i, amb aquest resultat, el nostre president electe és Edmundo González Urrutia. (...) La diferència va ser tan gran a tots els estats de Veneçuela”, va dir en una roda de premsa l’exdiputada.Lluny de reconèixer la derrota del líder chavista, el Govern de Veneçuela va exigir a l’Argentina, Xile, Costa Rica, el Perú, Panamà, la República Dominicana i l’Uruguai “la retirada, de manera immediata, dels seus representants en territori veneçolà”, en rebuig a les seues “ingerencistes accions i declaracions” sobre les presidencials.Els qüestionats resultats oficials van despertar dilluns a la nit les protestes a Caracas i diverses regions del país, algunes de les quals reprimides per militars.Com a resultat de les protestes, almenys sis persones van morir, segons assenyala l’organització no governamental Fòrum Penal. Segons aquesta font, dos de les víctimes eren menors d’edat, mentre que la resta tenia edats compreses entre els 19 i 40 anys.Per la seua part, el fiscal general, Tarek William Saab, va dir que almenys 749 persones van ser detingudes a Veneçuela les últimes hores després dels comicis de diumenge, que es van saldar també amb 48 policies i militars ferits, així com amb la mort d’un membre de la Força Armada a l’estat Aragua (nord).Així mateix, segons va denunciar el partit Vente Venezuela (VV), diversos “funcionaris encaputxats” haurien detingut l’exdiputat opositor de Voluntat Popular Freddy Superlano i dos col·laboradors seus.D’altra banda, l’Organització dels Estats Americans (OEA) va acusar les autoritats veneçolanes d’intentar “distorsionar el resultat electoral” des de la “manipulació més aberrant” en un procés “sense garanties”.