Sánchez es querella contra el jutge després de negar-se a declarar en el cas de la seua dona

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

El president del Govern central, Pedro Sánchez, es va acollir ahir al seu dret a no declarar contra la seua dona, Begoña Gómez, davant del jutge que la investiga per presumpte tràfic d’influències i immediatament va interposar una querella contra el magistrat, Juan Carlos Peinado, per un delicte de prevaricació. Sánchez, en una declaració que va durar dos minuts, va ratificar que la investigada és la seua dona i que, per tant, s’acollia a la seua dispensa a no declarar en contra d’ella, com li permet la llei. Poc després, l’Advocacia de l’Estat, en representació de la Presidència del Govern, va presentar una querella davant de la Sala Civil i Penal del Tribunal Superior de Justícia de Madrid (TSJM) contra Peinado per un presumpte delicte de prevaricació judicial. La querella demana investigar el magistrat al considerar que va dictar “a posta” diverses resolucions “injustes” i contràries al disposat en la norma, ja que atenien “conviccions pròpies” que “s’aparten del seu deure investigador”.

A les 10.20 hores el jutge Peinado va arribar al Palau de la Moncloa acompanyat de la seua comitiva judicial en una imatge inèdita. També ho va fer la lletrada de Vox, Marta Castro, en nom de totes les acusacions populars, entre les quals es troba el sindicat Manos Limpias, Hazte Oír, Iustitia Europa i Moviment per la Regeneració Democràtica d’Espanya. També hi van ser presents els advocats dels tres imputats en el cas: Begoña Gómez, l’empresari Juan Carlos Barrabés i el rector de la Complutense, Joaquín Goyache.A Palma de Mallorca i després de despatxar amb el rei, Sánchez va citar la premsa a la seua compareixença d’avui dimecres en la qual farà balanç del curs polític per referir-se a la investigació del jutge Juan Carlos Peinado contra la seua esposa i a la querella per prevaricació que ha presentat contra ell a través de l’Advocacia de l’Estat.

“El president es converteix en més sospitós que mai”, diu el PP

El portaveu del PP al Congrés, Miguel Tellado, va sentenciar ahir que Pedro Sánchez es converteix en “més sospitós que mai” després d’haver-se acollit al seu dret a no declarar davant del jutge. Tellado va subratllar que Sánchez “tenia l’oportunitat de demostrar que no hi ha res” en aquest cas, com ell va sostenir, però que, al no haver contestat les preguntes del jutge acollint-se al seu dret a no declarar contra la seua cònjuge, “està reconeixent que no té explicacions per a tot el que ha succeït els últims anys a la Moncloa”.Per la seua part, la ministra portaveu, Pilar Alegría, va assegurar que el jutge Peinado va acudir a prendre declaració com a testimoni el cap de l’Executiu per “fer-se una foto” a la Moncloa i “gravar un muntatge” per “erosionar la imatge de la Presidència del Govern”.