Israel assassina el líder de Hamas i atansa el Pròxim Orient a l'abisme

Israel va matar dimarts el líder de Hamas, Ismail Haniyeh, amb un atac a Teheran (Iran), on es trobava de visita oficial per assistir a la investidura del reformista Masoud Pezeshkian com a president. Fonts iranianes van apuntar que l’atac es va portar a terme per mitjans aeris. “Estava en una de les residències especials per a veterans de guerra al nord de Teheran quan va ser assassinat juntament amb un dels seus guardaespatlles per un projectil aeri”, va assenyalar l’agència de notícies local Fars.

Haniyeh era el rostre de la diplomàcia internacional del grup islamista palestí, abans i després de la invasió israeliana de Gaza, arran dels atemptats de Hamas del passat 7 d’octubre.El Govern israelià va reconèixer l’autoria de l’atemptat amb un missatge en el compte a Facebook de la seua oficina de premsa, amb una imatge de Haniyeh amb el rètol “eliminat”, malgrat que després va ser eliminat. Oficialment el Govern de Benjamin Netanyahu va dir que “no comenta” el succés.Per la seua part, les Brigades Al-Qassam, el braç armat de Hamas, van assegurar que l’assassinat del líder polític del grup islamista és “un acte perillós que porta la batalla a un nou nivell i tindrà importants conseqüències a tota la regió”.El Consell de Seguretat de Nacions Unides va organitzar una reunió urgent, a petició de l’Iran, per tractar la situació creada arran de l’assassinat del líder de Hamas.El règim de Teheran va prometre que l’assassinat de Haniyeh mereixerà una resposta “que farà lamentar profundament el perpetrador” de la seua mort.El cert és que els dos cops que Israel ha clavat en les últimes hores a la jerarquia tant de Hamas com de Hezbollah arrosseguen el Pròxim Orient al caire de l’abisme i obren múltiples escenaris en paral·lel a l’actual guerra a Gaza.Des d’Europa, la UE va recalcar el seu rebuig a execucions extrajudicials, assegurant que les parts al Pròxim Orient han d’evitar una nova escalada en la guerra a Gaza.Per la seua part, el secretari d’Estat dels Estats Units, Antony Blinken, va assegurar que el seu país no ha intervingut en l’assassinat.