La justícia veneçolana ordena detenir Machado

El Tribunal Segon de Terrorisme de l’àrea metropolitana de Caracas va decretar una ordre de detenció contra la líder opositora, María Corina Machado. La mesura arriba després que Jorge Rodríguez, president de l’Assemblea Nacional de Veneçuela, i el mateix Nicolás Maduro anunciessin que buscaven posar entre reixes Machado.

El president va acusar la líder opositora i el seu rival en els comicis, Edmundo González, d’afavorir les violentes protestes a Caracas i d’altres estat del país pel resultat electoral de diumenge, que s’han saldat fins al moment amb almenys onze morts i centenars de ferits. La principal líder de l’oposició veneçolana, que va rebutjar ofertes d’asil en altres països, va denunciar detencions arbitràries, desaparicions forçades i assassinats en les últimes 48 hores després de la qüestionada victòria de Maduro a les eleccions presidencials de diumenge passat. Per la seua part, Maduro s’està quedant més sol davant dels dubtes de països amics com el colombià. El seu president, Gustavo Petro, va afirmar que hi ha “greus dubtes” sobre el resultat dels comicis i va demanar un escrutini “transparent”.