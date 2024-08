Sánchez defensa el “magnífic” preacord amb ERC, que veu un pas cap al federalisme

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

El president del Govern central, Pedro Sánchez, va reivindicar ahir el “magnífic” preacord assolit entre el PSC i ERC per investir Salvador Illa com a president de la Generalitat com a exemple de diàleg després de la crisi territorial “més gran de la història de la democràcia” provocada pel PP a Catalunya. “Espanya està molt millor que el 2017 i estarà encara millor el 2028 respecte al 2024”, va assegurar durant el balanç del curs polític que va fer a la Moncloa. En aquesta línia, el president va assenyalar que ara és el moment de dialogar i de continuar arribant a acords. Per aquest motiu, va confiar que els militants republicans decideixin finalment obrir “un temps de legislatura i no de repetició electoral a Catalunya” i va expressar el seu reconeixement i respecte envers una formació independentista que “es compromet amb la solidaritat interterritorial”.

A més, va avisar que el preacord amb ERC no només obre una negociació bilateral amb la Generalitat sinó també és el pas cap a una negociació multilateral amb la resta de les autonomies per reformar el sistema de finançament que ha d’anar cap a la “federalització”. “Jo crec que això és inqüestionable i això és una molt bona notícia per al sistema polític espanyol”, va dir després de defensar la política negociada amb ERC i Junts que també va derivar en la llei d’amnistia. Respecte a aquesta norma, el president va augurar que els recursos presentats davant del Constitucional “no prosperaran”.Sánchez va reiterar que el preacord compta amb el suport d’una “majoria àmplia” del PSOE, malgrat la pluja de crítiques que ha rebut per part de molts dels seus barons autonòmics, encapçalades pel de Castella-la Manxa, Emiliano García Page. El president castellanomanxec va avisar que el plantejament dels independentistes “no té cap possibilitat de prosperar al Congrés” i va assegurar que l’aprovació seria donar “una puntada de peu al puzle constitucional per tornar a començar”, i per això va confiar que el seu partit no ho toleri. També els barons d’Aragó, Castella i Lleó i Extremadura, Javier Lambán, Luis Tudanca i Miguel Ángel Gallardo, van expressar la seua disconformitat. Igual com va fer l’expresident Felipe González. Al contrari, les federacions autonòmiques del PSOE a Múrcia, Balears, Cantàbria, Galícia, Navarra i País Valencià ho van avalar.Apel·lat per les crítiques de Page, Sánchez va respondre que “la notícia seria que donés suport al Govern”, unes paraules que van ofendre el castellanomanxec, que li va recordar el seu suport a ell i la seua dona, Begoña Gómez. Des del PSC, la viceprimera secretària, Lluïsa Moret, va celebrar l’entesa tant amb Esquerra com amb els comuns.

Oriol Junqueras evita ‘mullar-se’ sobre el preacord

L’expresident d’ERC Oriol Junqueras va evitar ahir donar una valoració del preacord assolit entre el seu partit i el PSC per investir Salvador Illa i es va limitar a demanar “respecte” tant pel seu contingut com pel treball dut a terme per l’equip negociador, encapçalat per Marta Rovira. A través d’una publicació a X, el republicà va assegurar entendre “els dubtes de les bases sobre el compliment de l’acord” per part dels socialistes i va assenyalar que l’eventual suport al Govern de l’Estat i al de la Generalitat “caldrà anar validant amb el desplegament de l’acord i retirar-se explícitament en cas d’incompliment”. Junqueras, tanmateix, manté el seu silenci sobre el sentit del seu vot en la consulta a la militància prevista per demà. Malgrat el seu silenci, persones properes a ell com el conseller Joan Ignasi Elena o el secretari d’organització, Pau Morales, dilluns van comparèixer amb la cúpula del partit avalant l’acord i aquests dies estan participant en diverses assemblees territorials defensant-lo.Respecte a la pregunta llançada a la militància, un conseller nacional d’ERC, Joan Puig, l’ha impugnat i demana reformular-la per incloure el nom d’Illa.D’altra banda, unes 50 persones convocades pels CDR es van concentrar ahir a la tarda davant de la seu d’Esquerra a Barcelona contra el preacord al crit d’“Illa no, Rovira torna a Suïssa” i “Puigdemont, el nostre president”.

Els comuns donen suport al pacte, que “aparca” el Hard Rock

Els comuns van avalar ahir l’acord tancat dimarts amb el PSC per investir Salvador Illa com a president i que preveu més habitatge públic i aparca el polèmic projecte del Hard Rock. Entre altres mesures, l’acord inclou els compromisos de construir 50.000 nous pisos d’habitatge protegit o un règim sancionador per a la llei de regulació del preu dels lloguers. També la recuperació progressiva de la sisena hora i la gratuïtat de l’etapa 0-3 durant aquesta legislatura. A més, s’explicita que el Govern català “no facilitarà” macroprojectes com per exemple el del Hard Rock. El pacte també inclou el compromís per implantar un finançament singular.

Mas Guix preveu que el traspàs dels impostos estigui llest en cinc anys

La consellera d’Economia en funcions, Natàlia Mas Guix, va afirmar ahir que preveu que el traspàs de tots els impostos previst en el preacord entre ERC i el PSC serà “gradual però accelerat”. En una entrevista a Catalunya Ràdio, la republicana va assenyalar que la Generalitat hauria “de tenir totes les figures tributàries incorporades en un termini màxim de cinc anys”. D’altra banda, quant als mitjans humans, va dir que tenen estudis sobre com reforçar l’Agència Tributària de Catalunya (ATC) i que els recursos humans “en gran part s’incorporarien de l’AEAT, Agència Estatal Tributària, que aniria desapareixent”.