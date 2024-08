Israel, en “màxima alerta” davant la segura represàlia de l'Iran i Hezbollah

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

Israel va dir ahir estar en “màxima alerta” però també preparat per a qualsevol escenari bèl·lic a l’espera de l’anunciada represàlia de l’Iran i de Hezbollah per l’“assassinat selectiu” de líders d’aquest grup i Hamas, mentre que els EUA es van comprometre a nous desplegaments defensius a la regió per protegir el seu aliat.

“Estem en màxima alerta, però hem demostrat que l’Estat d’Israel sap com fer front a les amenaces de forma defensiva i respondre amb força ofensiva, mentre continuem escoltant amenaces arrogants de terroristes de la regió”, va afirmar el portaveu de l’Exèrcit d’Israel, Daniel Hagari.En la mateixa línia es va voler expressar ahir el primer ministre del país, Benjamin Netanyahu, que va assegurar que Israel està preparat per a “qualsevol escenari bèl·lic des de qualsevol àmbit”.A més a més, Israel treballa en la coordinació d’una nova coalició internacional per frustrar una possible resposta de l’Iran i Hezbollah, que van jurar revenja després que Israel matés aquesta setmana el màxim cap polític de Hamas, Ismail Haniyeh, a Teheran, i el cap militar dels xiïtes libanesos, Fuad Shukr, a Beirut.La idea és repetir l’estratègia ja escomesa en el passat, quan una coalició de set països –com els EUA, el Regne Unit o Alemanya– es van unir a Israel per tal de repel·lir l’atac amb uns 300 drons i míssils llançats per l’Iran, la matinada del 14 d’abril, mentre que països àrabs com per exemple Jordània o l’Aràbia Saudita van permetre l’ús del seu espai aeri per a les intercepcions.Per la seua part, l’enviat de Nacions Unides per al procés de pau al Pròxim Orient, Tor Wennesland, va fer una crida a una desescalada i a la distensió regional i va indicar que, amb aquesta finalitat, els últims dies ha mantingut “converses crítiques” amb les parts i altres països com el Líban, Egipte i Qatar, per “evitar una propagació del conflicte”. Precisament l’assassinat de Haniyeh, que va ser enterrat ahir a Doha (Qatar), dificulta les negociacions per a un alto el foc a la Franja de Gaza quan l’acord semblava proper, sobretot quan Haniyeh encapçalava aquestes converses. “L’assassinat de Haniyeh certament no ajuda en les converses”, va afirmar el president dels EUA, Joe Biden. De fet, els contactes entre els mediadors egipcis i qatarians amb Israel s’han aturat “del tot”, van indicar fonts de seguretat egípcies.