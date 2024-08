Israel continua eliminant caps islamistes a l'espera de la represàlia iraniana

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

Israel estava ahir en alerta màxima a l’espera de la resposta de l’Iran després de l’“assassinat selectiu” del líder de Hamas Ismail Haniyeh a Teheran, encara que va seguir amb els seus atacs escapçant la cúpula islamista. A la ciutat cisjordana de Tulkarem, diversos bombardejos israelians van posar fi a la vida de nou persones, inclòs el comandant a la localitat de les Brigades Izz ad-Din al-Qassam, el braç armat de Hamas, Haitham Balidi.

A més, les Forces Armades israelianes van informar que han matat un “important terrorista” de Hezbollah, Alí Nazí Abdul Alí, al sud del Líban.D’altra banda, el portaavions nord-americà Theodore Roosevelt va ser desplegat rumb a l’estret d’Ormuz en previsió d’una represàlia iraniana per la mort de Haniyeh.Israel treballa per reeditar la coalició internacional que el va protegir dels atacs iranians a mitjans del mes d’abril.Els EUA, el Regne Unit o Alemanya van integrar aquesta coalició, mentre que països àrabs com Jordània, els Emirats Àrabs Units o l’Aràbia Saudita van permetre l’ús del seu espai aeri per a les intercepcions.Des de Teheran, la Guàrdia Revolucionària iraniana va informar que l’assassinat del cap del buró polític del moviment islamista palestí Hamas, Ismail Haniyeh, es va portar a terme amb el llançament d’un projectil de curt abast acompanyat d’una forta explosió. Tanmateix, fonts occidentals asseguren que va ser un artefacte explosiu a l’interior de l’habitatge en el qual s’allotjava el que va posar fi a la seua vida.