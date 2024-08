Puigdemont assumeix que serà detingut al tornar a Catalunya

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

L’expresident de la Generalitat Carles Puigdemont va donar ahir per fet que serà detingut al tornar a Catalunya, cosa que va prometre que farà quan, “en molt pocs dies”, tingui lloc el debat d’investidura al Parlament: “Si se surten amb la seua, imagino el que m’espera i sé el que he de fer.”

En una carta de tres pàgines publicada a la xarxa social X, l’expresident també assumeix que si és arrestat –sobre ell pesa una ordre de detenció nacional, després de no aplicar-se-li l’amnistia pel delicte de malversació–, l’estada a la presó pot ser llarga.“Sé que el meu retorn pot comportar la detenció i ingrés a la presó, qui sap per quant temps”, va indicar Puigdemont, que va assegurar que no deixarà que se l’utilitzi com a “objecte de negociació” ni que el seu eventual empresonament serveixi per “abonar cap decisió política que comporti renunciar a la lluita” per la independència de Catalunya.Puigdemont va assenyalar que el fet “rellevant” en cas de ser detingut serà “l’evidència que a Espanya les amnisties no amnistien, hi ha jutges disposats a desobeir la llei i el Govern espanyol s’ho mira amb la indolència del resignat”.D’altra banda, l’executiva de Junts va carregar contra l’aval de la militància d’ERC en el pacte amb el PSC per a la investidura de Salvador Illa. En un comunicat, la formació creu que els republicans han optat per “la pitjor de les alternatives possibles”, ja que investirà “un president que representa el PSC més espanyolista de la història”. Així mateix, també es va mostrar com “l’única força independentista amb les mans lliures amb capacitat de govern” i de “presa de decisions” al Parlament i al Congrés. De fet, van assegurar que utilitzaran els seus vots com a “força decisiva” de l’independentisme, per “continuar avançant cap a la independència i per millorar les condicions de vida” dels catalans.

La CUP augura que el Congrés impedirà la sobirania fiscal

La CUP es va mostrar ahir “molt escèptica” sobre l’acord ERC-PSC pel finançament singular de Catalunya avalat per les bases dels republicans divendres.La diputada Laia Estrada va qüestionar que es pugui aplicar un canvi fiscal, “per la poca paraula que té el PSOE i per les poques possibilitats reals que té una reforma d’aquest calibre”.Així mateix, Estrada també va donar per fet que el Congrés dels Diputats impedirà la sobirania fiscal i va assenyalar que “el PSOE ja ha dit que caldrà passar per un règim comú”.D’altra banda, va criticar el posicionament de Jéssica Albiach per donar suport a la investidura de Salvador Illa malgrat que continua vigent el projecte del Hard Rock que havien situat fins ara com a línia roja: “Deu ser la hipocresia dels comuns.”