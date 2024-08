Israel manté el nivell d'alerta i es prepara per a la represàlia iraniana

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

Les autoritats israelianes van decidir ahir no fer canvis en el nivell d’alerta militar però es preparen per a una possible resposta de l’Iran, que ha jurat revenja després d’un atac atribuït a Israel a Teheran que, dimecres, va matar el líder polític del grup islamista palestí Hamas, Ismail Haniyeh.

El ministre de Defensa d’Israel, Yoav Gallant, va mantenir una reunió amb la cúpula militar i d’intel·ligència del país per “analitzar possibles accions” en el cas d’un atac iranià o dels seus satèl·lits, segons un comunicat de la seua oficina.D’altra banda, el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, va dir durant una cerimònia que “l’Iran intenta rodejar-nos amb el seu jou del terror”, però Israel està disposat a enfrontar-se a la república islàmica en qualsevol front, “lluny o a prop”.Una vintena d’aerolínies ha cancel·lat o retardat els seus vols cap a i des d’Israel en els últims dies per les tensions a la regió, la qual cosa ahir es va traduir en una disminució d’uns 10.000 passatgers a l’aeroport Ben-Gurion de Tel-Aviv, segons fonts hebrees.Així mateix, el partit milícia xiïta libanès Hezbollah va llançar a la matinada de dissabte a diumenge almenys una dotzena de coets contra Beit Hillel, al nord d’Israel, després que les Forces Armades israelianes informessin dissabte de la mort d’un alt membre del grup en un bombardeig a Al-Bazuria, al sud del Líban.“L’assentament sionista de Beit Hillel va ser l’objecte dels seus atacs en resposta als atacs que va portar a terme l’enemic israelià contra llogarets del sud del Líban dirigits contra les llars de persones innocents”, va informar la cadena de televisió Al-Manar, afí a Hezbollah, en al·lusió als atacs israelians d’aquest dissabte sobre les localitats libaneses de Kfar Kila i Deir Siriane.A més, aquell mateix dia, les Forces Armades israelianes van anunciar la mort d’un “important terrorista” del grup armat, Alí Nazí Abdul Alí, en un bombardeig a Al-Bazuria, al sud del Líban.“Molts” dels projectils han estat interceptats pel sistema Cúpula de Ferro, segons recull el diari Times of Israel, mentre que l’impacte dels coets hauria provocat incendis al voltant de la localitat atacada.Per la seua part, el ministeri d’Afers Estrangers i de Cooperació del Govern espanyol, com també altres països, ha actualitzat les seues recomanacions de viatge sobre el Líban i insta ara els ciutadans espanyols a sortir del país davant del “context general d’inestabilitat”, en especial “si la seua estada és temporal”.