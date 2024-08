Persisteix el bloqueig al Poder Judicial, que es mostra incapaç de nomenar el seu president

Publicat per agencias Verificat per Creat: Actualitzat:

El Consell General del Poder Judicial continua encallat en el nomenament del seu president: en la seua tercera reunió des de la seua constitució, els seus vint vocals no han aconseguit posar-se d’acord en un candidat de consens i han acordat tornar a reunir-se aquest mes per provar de desencallar la situació. Una vegada més, els vocals del Consell General del Poder Judicial -deu elegits a proposta del PSOE i altres tants del PP- no han aconseguit unir la majoria necessària (12 vots) per nomenar un dels set candidats que van proposar fa poc més d’una setmana, després de més de tres hores de reunió.

Amb la tradicional cerimònia d’obertura de l’any judicial programada el 5 de setembre, els vocals han acordat reprendre el ple aquest mes d’agost per intentar designar el seu president, i també el del Tribunal Suprem, segons informen EFE fonts del CGPJ. En paral·lel, segons les fonts, han convocat un ple extraordinari el dia 19 d’agost per abordar assumptes d’urgència, tot i que encara no hi hagi president.