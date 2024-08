Detingut un septuagenari per assassinar la seua dona a la Corunya

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

Un septuagenari va ser detingut ahir com a presumpte autor de la mort de la seua dona a la Corunya. El crim es va produir la nit de divendres passat a dissabte i la Policia Nacional va treballar durant el cap de setmana per aclarir els fets, la qual cosa va portar ahir a la detenció de l’home com a suposat autor de la mort de la seua dona.

El ministeri d’Igualtat qualifica el cas com a crim masclista, fet que eleva a 28 el nombre de víctimes mortals de la violència de gènere aquest any i a 1.272 la xifra des que van començar els registres el 2003.Tanmateix, l’arrestat, de 76 anys, va sostenir davant de la Policia Nacional que va trobar morta la seua dona, de 74, segons dades facilitades per la subdelegada del Govern a la província corunyesa, María Rivas, després de guardar-se un minut de silenci davant de la delegació del Govern a Galícia.El president del Govern central, Pedro Sánchez, va traslladar la seua “repulsa” al confirmar-se el cas de la dona assassinada a la Corunya i va demanar “unitat, recursos i fermesa” per lluitar contra la violència de gènere.D’altra banda, un matrimoni de mitjana edat va morir ahir al matí al precipitar-se des de la planta sisena d’un cèntric hotel a Lleó per motius que la Policia Nacional prova d’aclarir, encara que la primera línia d’investigació és de moment un suïcidi.El succés va ocórrer poc abans de les vuit el matí quan la parella, l’home de 58 anys i la dona de més de 50 de procedents d’Astúries, es va precipitar al buit des de la finestra interior de l’habitació de l’hotel Riosol en la qual s’allotjaven i van caure a un pati.Encara que totes les hipòtesis estan obertes, la principal línia d’investigació és que es podria tractar d’un suïcidi, ja que els agents van obtenir algunes proves que així ho testifiquen, malgrat que cal esperar que les indagacions avancin, segons van indicar fonts de la investigació.La policia va trobar diverses cartes en les quals el matrimoni explicaria les causes de l’ocorregut així com un testament hològraf –redactat a mà i firmat–, segons van explicar fonts properes a la investigació. La parella portava més d’una setmana allotjada a l’hotel.