Israel mata un altre líder de Hamas en plena alerta per l'Iran

La vida als carrers de Jerusalem i Tel-Aviv semblava ahir inalterable, però Israel es manté en alerta davant de la possibilitat d’un imminent atac de l’Iran, que va jurar venjar el recent assassinat del líder polític del grup islamista Hamas, Ismail Haniyeh. Les sinagogues, parcs i carrers de Jerusalem mostraven la seua habitual efervescència i els banyistes se submergien en les aigües del Mediterrani de les platges de Tel-Aviv, mentre les autoritats israelianes es veuen “a punt” per afrontar “qualsevol escenari” bèl·lic. D’altra banda, els Estats Units, principal aliat i proveïdor d’armes d’Israel, van enviar el seu responsable del Comando Central (CENTCOM), el general Michael Kurilla, a una gira a la regió per tractar la crisi en sengles visites a Israel, Jordània i altres països del Golf, segons mitjans locals. Les Forces de Defensa d’Israel (FDI) van confirmar que els seus avions de combat van atacar la vigília una zona encara per determinar de la Franja de Gaza, culminant amb la mort del ministre d’Economia de l’enclavament, Abad al-Zari. A més, va dir haver abatut el comandant del Batalló Al-Farkan de les Brigades Izz ad-Din al-Qassam, braç armat de Hamas, Yaber Aziz.