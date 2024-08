Una avaria al Port de la Selva deixa sense aigua potable el poble

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Una avaria en un dels dos pous que hi ha al Port de la Selva va deixar ahir sense aigua potable i un subministrament intermitent tot el poble. Els veïns van notar que la pressió de l’aigua descendia dilluns a la nit i poc després el govern local va avisar d’un tall indefinit mentre buscaven una solució. Ahir es va demanar a la gent que no faci servir aigua de l’aixeta ni per cuinar ni per beure perquè hi ha una concentració de sal més elevada del normal.