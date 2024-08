Drons i coets de Hezbollah deixen dinou ferits al nord d'Israel

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

El llançament de drons i més d’una trentena de coets per part de la milícia xiïta Hezbollah va deixar ahir 19 ferits al nord d’Israel, en ple pic de les tensions regionals i a l’espera d’un atac conjunt de l’Iran i el grup libanès contra l’Estat hebreu.

“S’han identificat aproximadament vint projectils creuant des del Líban” cap als alts del Golan –ocupats per Israel–, va indicar l’últim comunicat de l’Exèrcit israelià enviat la nit de dilluns a dimarts, segons el qual tots van caure en zones obertes sense que es registressin ferits.A aquests atacs es va sumar el llançament de nombrosos drons al llarg de tota la jornada, que van ferir 19 persones –un home en estat crític, una dona en condició moderada i 17 de lleus– que van ser traslladats al Centre Mèdic Galilea de la ciutat costanera de Nahariya, a uns 10 quilòmetres de la divisòria amb el Líban, segons el diari local Times of Israel.El líder del grup xiïta libanès Hezbollah, Hassan Nasrallah, va confirmar que la seua formació pot respondre als recents atacs a Beirut i Teheran “individualment” o de forma col·lectiva, juntament amb altres membres de l’aliança informal capitanejada per l’Iran Eix de la Resistència.Mentrestant, el moviment islamista Hamas ha elegit el cap del grup dins de la Franja de Gaza, Yahya Sinwar, com a màxim líder del buró polític, en substitució d’Ismail Haniyeh, assassinat fa una setmana a Teheran.D’altra banda, la Policia d’Israel “va neutralitzar” un presumpte terrorista després que apunyalés una agent de les forces de seguretat en un punt de control situat al sud de Jerusalem.

Els ultraortodoxos protesten contra el servei militar obligatori

Almenys set jueus ultraortodoxos van ser detinguts ahir durant una nova protesta a prop d’un centre de reclutament de les Forces Armades israelianes a la base de Tel Hashomer, al centre del país, en un intent per evitar fer el servei militar obligatori. La Policia va declarar “il·legal” la protesta contra un reclutament que sí que s’aplica a la resta de la població masculina i femenina major de 18 anys, que compleixen un servei de 32 i 24 mesos de durada, respectivament.