Illa, amb els vots assegurats, es presenta a la investidura que Rull proposa per demà

El president del Parlament, Josep Rull, va proposar ahir formalment que el líder del PSC, Salvador Illa, sigui candidat a ser el nou president de la Generalitat, i avui ha convocat la Diputació Permanent de la Cambra per tal de fixar per demà el ple per designar el socialista cap de l’Executiu. Així ho va avançar en una compareixença al Parlament, al final de la seua ronda de consultes amb els líders dels grups parlamentaris, en la qual va constatar que Illa ja disposa de prou majoria per ser investit després dels acords assolits pel PSC amb ERC i els comuns.

En la reunió, Illa va traslladar a Rull que ja compta amb els suports per ser investit, i ERC i comuns, després, van confirmar al president del Parlament la intenció de donar suport al candidat socialista. D’aquesta manera, el líder del PSC compta amb el suport dels 42 diputats del seu grup, que juntament amb els 20 d’ERC i els 6 dels de Jéssica Albiach sumen els 68 vots per ser elegit per majoria absoluta en primera votació.Per la seua part, el president de Junts al Parlament, Albert Batet, va confirmar que no donaran suport a Illa i va reivindicar a la seua formació com el principal partit de l’oposició i com a “primera força d’estricta obediència catalana”. A més, va criticar el pacte entre Esquerra i els socialistes, cosa que també van fer la resta de grups. PP i Vox van arremetre contra Illa, del qual van dir que serà “un president interí a les ordres d’ERC”.Després de reunir-se amb tots els grups, Rull va convocar una reunió de la Diputació Permanent per aquest matí. Aquest és un pas previ per poder celebrar el debat d’investidura, ja que al tractar-se d’un període vacacional, aquest òrgan de la Cambra és el que ha de convocar formalment el debat d’investidura. Al final de les reunions amb el president del Parlament, PSC, ERC i comuns també van registrar una sol·licitud per reunir la Diputació de forma “urgent i immediata”.Durant una breu compareixença, Rull va recordar que aquesta és la segona ronda de consultes que ha convocat com a president del Parlament. La primera va ser el 18 i 19 de juny, en la qual va constatar que cap líder polític tenia la intenció de presentar-se a la investidura. Va recordar que els socialistes i Junts li van demanar llavors més temps per poder construir una majoria amb què investir els seus respectius candidats. En aquest escenari, el president del Parlament va explicar que, finalment, Illa li va trucar per comunicar-li que ja comptava amb prou vots, després de l’aval de la militància d’ERC al preacord assolit amb el PSC.

El finançament singular per a Catalunya ha estat clau perquè Salvador Illa tingui els suports necessaris

Malgrat que la previsió és que el ple d’investidura se celebri demà, el calendari es pot veure alterat per la possible detenció de l’expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, que ha anunciat la intenció d’assistir a la Cambra. Si es dona aquesta circumstància, Junts ja ha avançat que exigirà la suspensió del ple, possibilitat que ERC no ha descartat (vegeu la pàgina 19).La investidura d’Illa, que anticipa un canvi de cicle polític a Catalunya, arriba al cap de setmanes de negociació que s’han vist marcades per l’amenaça d’una repetició electoral davant la falta d’entesa entre els diferents partits. Tanmateix, els socialistes han aconseguit lligar els vots d’Esquerra i els comuns amb dos acords, el més delicat dels quals, el que va rubricar amb els republicans, immersos en una profunda crisi interna. Han pactat una sèrie de mesures, entre les quals destaca un concert econòmic per a Catalunya, que ha provocat dures crítiques del PP, així com de barons socialistes, cosa que ha tensionat el PSOE.

ERC obre la porta a estar al Govern i Turull censura el seu pacte amb el PSC

La secretària general d’ERC, Marta Rovira, va considerar ahir “prematur” plantejar l’entrada dels republicans al pròxim Govern, si bé va reconèixer que en un futur aquesta opció “dependrà en gran part” dels socialistes. “Ara mateix, a la majoria de la militància se li fa impensable governar amb el PSC. Primer, complim els acords”, va explicar en una entrevista a La Vanguardia, en la qual va dir que el pacte d’investidura amb el PSC és “molt conjuntural”. “En la mesura que Catalunya avanci, possiblement ERC es pot replantejar coses”, va afirmar, abans d’avisar que, si això no és així, respondran de forma “tan contundent que això sí que obriria una nova etapa política”.Jovent Republicà, organització juvenil vinculada a ERC, va advertir que trencarà la disciplina de vot del grup parlamentari durant la legislatura si creuen que “en algun moment ERC té temptacions de complaure el PSC”.Per la seua part, el secretari general de Junts, Jordi Turull, va acusar els republicans de “canviar de bloc” després del pacte amb el PSC, que va titllar de “greu error històric”. “Per primer cop hi haurà un Govern netament espanyolista”, va lamentar, abans de reivindicar Junts com la força central de l’independentisme en detriment d’Esquerra.La portaveu del PP a l’Eurocambra, Dolors Montserrat, va afirmar que Illa serà un “titella” d’ERC i Junts si és president i va lamentar que el pacte per a la seua investidura “ressuscita” el procés i el torna a la “casella d’inici”. El líder del PP català, Alejandro Fernández, va assegurar que la investidura d’Illa convertirà Espanya en un “estat confederal”.

Un ple llarg i incert i 5 dies per prendre possessió del càrrec

El calendari establert pel president del Parlament, Josep Rull, preveu que Salvador Illa pot ser investit demà a la tarda, en un debat que podria durar més de set hores, càlcul que només podria alterar una eventual detenció de l’expresident Carles Puigdemont si torna a Catalunya. Junts demanarà suspendre el debat si es dona aquest cas i, segons fonts parlamentàries, Rull podria ajornar-lo fixant una nova data, amb l’únic límit del 26 d’agost, dia en què es convocarien eleccions per a l’octubre si no hi ha president. Després de la investidura, Illa tindrà cinc dies per prendre possessió del càrrec.