Kamala Harris escull el governador de Minnesota per a vicepresident

La vicepresidenta dels EUA, Kamala Harris, va formalitzar ahir la seua candidatura demòcrata a la Casa Blanca amb l’elecció del governador de Minnesota, Tim Walz, com a company de fórmula electoral per a la vicepresidència en cas de guanyar al novembre el republicà Donald Trump.

La candidata demòcrata va esperar fins a l’últim moment per elegir el seu número dos i ho va fer poques hores abans del míting a Filadèlfia, programat des de la setmana passada, per donar el tret de sortida a una gira juntament amb el seu company de fórmula pels set estats frontissa que seran clau per a la carrera a la Casa Blanca.En un missatge en xarxes socials, Harris va dir que Walz era un defensor de la classe mitjana i les famílies treballadores. “Una de les coses que em van cridar l’atenció del Tim és com les seues conviccions per defensar la classe mitjana són una cosa profunda per a ell. Són una cosa personal”, va explicar.Walz, de 60 anys, va acceptar l’encàrrec i es va declarar “honrat” per l’elecció: “Comptin amb mi”, va dir en xarxes socials.Kamala Harris va obtenir el suport de 4.567 delegats del partit, el 99% del total, en la votació telemàtica per formalitzar la seua candidatura, que va durar cinc dies, va anunciar aquest mateix dimarts el Comitè Nacional Demòcrata. Tanmateix, la vicepresidenta, l’única aspirant en aquest procés d’urgència, ja havia aconseguit divendres passat el nombre suficient de vots per aconseguir la nominació.El partit va utilitzar aquest inusual mètode de votació, en lloc de coronar Harris en la Convenció Nacional Demòcrata que celebrarà en dos setmanes a Chicago, perquè les normes de l’estat d’Ohio exigien conèixer els noms dels candidats abans del 7 d’agost. L’expresident Barack Obama va assegurar que Harris havia pres la decisió correcta a l’elegir el governador de Minnesota com a company de fórmula per a les eleccions del novembre. Walz pot atreure el vot masculí i blanc, mentre Harris atreu el femení.Per la seua part, la campanya del candidat presidencial republicà, Donald Trump, va arremetre contra l’elecció de Tim Walz, i el va qualificar d’“esquerranós radical”.