Almenys dos morts en l'ensorrament d'un hotel

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Almenys dos persones van morir i tres més van quedar atrapades sota la runa després d’esfondrar-se ahir parcialment un hotel ubicat a la localitat de Kröv, a l’estat de Renània-Palatinat, a l’oest d’Alemanya i a uns 100 quilòmetres a l’oest de Frankfurt.

“Diverses persones van poder sortir de l’edifici pel seu propi peu i estan sent ateses pels serveis d’emergència i les autoritats”, va indicar un portaveu de la Policia alemanya, que va puntualitzar que algunes van resultar greument ferides.Segons va dir un portaveu policial al diari Bild, entre els atrapats hi havia una família amb un nen de poca edat.S’estima que unes catorze persones es trobaven a l’hotel sinistrat en el moment en què es va produir l’ensorrament.Prèviament, les autoritats alemanyes van informar que almenys quatre persones van aconseguir ser rescatades, entre les quals un nen de dos anys.Per una altra banda, els veïns d’edificis adjacents a l’hotel van ser evacuats per motius de seguretat.Kröv, coneguda per ser una localitat vacacional, amb prou feines compta amb una mica més de 2.000 habitants.