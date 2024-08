Els disturbis del Regne Unit ja són els més greus des de l'any 2011

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

Els disturbis que viu el Regne Unit des del 30 de juliol passat, l’endemà que tres nenes fossin assassinades a la localitat de Southport en mans d’un jove gal·lès de 17 anys amb pares ruandesos, són els més greus patits pel país des dels ocorreguts el 2011.

L’agost d’aquell any la mort de Mark Duggan, un home de 29 anys afrocaribeny, per trets d’un policia al barri londinenc de Tottenham, va desencadenar una onada de disturbis que es van estendre a altres barris i zones dels voltants de la capital britànica i a ciutats com Manchester, West Midlands, Yorkshire, Leeds, Huddersfield o Wakefield o Bimingham.Els aldarulls es van prolongar fins al 9 d’agost i hi van morir cinc persones, tres de les quals a Birmingham i dos a Londres, i van ser detingudes més de 3.000 persones a tot el país.Les minories ètniques al Regne Unit, en particular la musulmana, viuen amb por davant de la violència instigada per grups d’extrema dreta en algunes de les ciutats més emblemàtiques del Regne Unit, la qual cosa ha obligat les autoritats a reforçar la seguretat de les mesquites i recomanar a alguns sectors que no viatgin sols, sinó que ho facin en grup.Ahir, un home de 58 anys va ser el primer condemnat per participar en els disturbis del passat 30 de juliol a Southport, al nord-oest d’Anglaterra, el primer processat per la violència al Regne Unit.Es tracta de Derek Drummond, condemnat a tres anys de presó per la cort de magistrats de Liverpool, al nord-oest anglès, després d’admetre haver pres part en la revolta i per agredir un treballador sanitari.

Per la seua banda, el Govern britànic, del laborista Keir Starmer, ja va avisar que els avalotadors serien processats ràpidament i se’ls imposaria “tot el pes de la llei” per provocar disturbis en diverses ciutats britàniques.D’aquesta manera, més de quatre-centes persones han estat detingudes des que va esclatar la violència el passat 30 de juliol a Southport, l’endemà que les tres nenes fossin assassinades en un centre recreatiu d’aquesta localitat del nord-oest d’Anglaterra.