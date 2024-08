Israel creu que malgrat el canvi a Hamas, segueix dirigida per l'Iran

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

El ministre israelià d’Afers Exteriors, Israel Katz, va criticar ahir la designació de Yahya Sinwar com a nou cap polític de Hamas, després de l’assassinat d’Ismail Haniyeh, que en aquesta ocasió per assenyalar la responsabilitat de l’Iran en l’elecció va afirmar que “la qüestió palestina està ara completament controlada” per Teheran.

Sinwar, considerat el cervell dels atacs sobre Israel el passat 7 d’octubre, és un dels principals exponents de l’ala més dura de Hamas. Dirigeix l’organització des del 2017 en un lloc desconegut de la Franja de Gaza.Mentrestant, el president de l’Iran, Masoud Pezeshkian, va assegurar al seu homòleg francès, Emmanuel Macron, que els principis de Teheran són “evitar la guerra i esforçar-se per establir la pau i la seguretat mundials”, si bé el país es reserva el “dret” de respondre als recents atacs d’Israel.Les tensions han anat en augment en les últimes hores a causa d’una possible resposta de l’Iran i Hezbollah, així com d’altres socis regionals, als atacs a Beirut i Teheran, que van acabar amb un alt comandant del partit-milícia xiïta i del mateix Ismail Haniyeh.Per la seua part, Osama Hamdan, un alt càrrec de Hamas, va reafirmar que les negociacions per a un alto el foc a la Franja de Gaza continuaran independentment del nou líder islamista.Des d’Espanya, el ministeri d’Afers Estrangers va recomanar els ciutadans espanyols que es trobin al Líban que surtin del país “atesa la creixent volatilitat” en aquesta regió i va recomanar evitar tot viatge a la zona, per ser “especialment perillosa”.

Turquia vol unir-se a la demanda per genocidi al Tribunal Penal

Turquia va presentar formalment ahir una sol·licitud davant del Tribunal Internacional de Justícia (CIJ) per unir-se a la demanda de Sud-àfrica contra Israel per una presumpta violació de la Convenció contra el Genocidi a causa de l’ofensiva sobre la Franja de Gaza. “Encoratjat per la impunitat dels seus crims, Israel mata cada dia més palestins innocents. La comunitat internacional ha de fer la seua part per aturar el genocidi”, va indicar el ministre d’Exteriors turc, Hakan Fidan.