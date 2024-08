Junts demana a la Mesa aturar el debat d'investidura d'Illa "fins que es normalitzi la situació"

Publicat per acn Verificat per Creat: Actualitzat:

Junts ha demanat a la Mesa del Parlament aturar el debat d'investidura de Salvador Illa. El grup parlamentari ha registrat aquest dijous al migdia, durant el recés per dinar, allargar la suspensió de la sessió "fins que es normalitzi la situació". Així ho ha anunciat en roda de premsa la portaveu del grup parlamentari, Mònica Sales, que ha denunciat que "activar l'operatiu Gàbia per detenir el president Puigdemont, un diputat electe, com si fos un terrorista, és gravíssim i inexplicable". També ha carregat contra la detenció d'un mosso que acompanyava Puigdemont. Sales ha assenyalat la responsabilitat del Govern en funcions. "Un dispositiu d'aquestes característiques és intolerable i una malversació de fons públics", ha criticat.