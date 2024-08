Vídeo | Així ha estat el moment de la reaparició de Carles Puigdemont a Catalunya

Publicat per redacció Vídeo de Jordi Echevarria Verificat per Creat: Actualitzat:

Després de gairebé set anys a l'exili a Bèlgica, i ho ha fet reivindicant el seu retorn: "Avui he vingut aquí per a recordar-los que encara som aquí, perquè no tenim dret a denunciar". L'expresident ha reaparegut dos minuts abans de les 9 del matí, a l'acte de "rebuda institucional" organitzat per partits i entitats independentistes. Abans d'intentar accedir al Parc de la Ciutadella, blindat pels Mossos, el cap de files de Junts ha admès que "avui molts festejaran que sigui detingut", però ha fet una crida a "preparar noves oportunitats" després de la investidura d'Illa