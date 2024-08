Absolt el regidor de Junts per Tortosa acusat d'agressió

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El jutjat d’instrucció 4 de Tortosa va absoldre ahir el regidor de Junts per Tortosa Domingo Tomàs, que estava acusat d’agredir un membre d’un grup de teatre durant la festa del Renaixement, el 22 de juliol. La magistrada no veu acreditat que es produïssin els fets, i la sentència pot recórrer-se. Pel seu costat, Junts per Tortosa va insistir que la denúncia tenia “intencionalitat política”, ja que l’hauria interposat “un militant històric del PSC”.