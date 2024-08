Publicat per acn Verificat per Creat: Actualitzat:

L'actual gerent de l'Ajuntament de Barcelona, Albert Dalmau, serà el conseller de la Presidència del Govern de Salvador Illa. Tal com ha avançat 'La Vanguardia' i han confirmat fonts del PSC a l'ACN, Dalmau farà el salt del consistori barceloní a la Generalitat i formarà part del nou executiu. Tot plegat el dia en què el president electe i el president sortint, Pere Aragonès, s'han reunit per fer un primer traspàs de la feina del Govern. Entre els temes que Aragonès ha compartit hi ha l'escenari macroeconòmic de Catalunya per als propers anys i l'estat de les finances, l'estat de situació de les relacions Generalitat-Estat, els principals reptes en seguretat i les relacions amb Unió Europea. Demà es farà l'acte de presa de possessió.