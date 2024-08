ERC recorda que el seu és un “sí amb condicions” i “només per a l'acord”Jové adverteix que no “ens tremolarà el pols”

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El president del grup parlamentari d’ERC, Josep Maria Jové, va recordar que el sí dels republicans a la investidura del candidat del PSC, Salvador Illa, té “condicions” i que és “només per a l’acord”.

Durant el debat d’investidura, Jové va avisar que amb el pacte “no es tanca res”, i que el sí d’ERC en el PSC està “carregat de nos”.“És un sí en guàrdia, vigilant i exigent”, va insistir el president del grup parlamentari d’Esquerra, que va agrair els “moviments” del PSC i la seua assumpció de compromisos en les últimes setmanes. “Volem tenir la certesa que l’aposta és sincera”, va advertir Jové, que va deixar clar a Illa que ara toca als socialistes convèncer ERC que compliran el pacte, “amb fets i no només amb paraules”.Jové va subratllar que el seu partit sent “desconfiança i distància” respecte al PSC, perquè té “memòria i motius”. Però va destacar la rellevància dels acords assolits, sobretot pel que fa al finançament singular. El dirigent republicà va apuntar que només amb la investidura no es pot fer complir l’acord, però que ERC també sap que el PSC entén que no té “garantida” la legislatura.Des de l’oposició, Esquerra treballarà pel compliment del pacte, tal com va afirmar Jové, que va repetir que als republicans no els “tremolarà el pols” per dir “fins aquí”, si els socialistes no apliquen allò que s’ha acordat.Jové també va lloar i va agrair la tasca del Govern del president Pere Aragonès, amb qui es va abraçar a l’acabar la intervenció.Després del retorn de Carles Puigdemont, Jové també va celebrar que hagi pogut tornar a Catalunya: “Bentornat a casa, president”, va dir.

El líder del grup d’ERC va afegir que el líder moral de Junts “hauria d’estar en aquests moments” al Parlament, però que no ha pogut ocupar el seu escó malgrat l’amnistia. “És una aberració democràtica.”