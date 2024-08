“A la Moncloa no li farà falta el 155, el seu guardià ocuparà el Palau”

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

El portaveu de Junts al Parlament, Albert Batet, va afirmar ahir al Parlament que el seu grup confiava que l’expresident de la Generalitat Carles Puigdemont pogués arribar al Parlament i “exercir els seus drets” abans que acabés el ple d’investidura del candidat socialista Salvador Illa. “Esperem que abans que acabi el ple, el president Puigdemont pugui exercir els seus drets com electe i com a diputat d’aquest Parlament”, va afirmar en la seua intervenció a la Cambra. Hores després, el partit va intentar, sense èxit, que el Parlament suspengués la sessió pel dispositiu policial per arrestar l’expresident i fins i tot al·ludint a una hipotètica ordre de detenció de Jordi Turull, secretari general dels juntaires, per la seua col·laboració en la desaparició de Puigdemont. Poc després, des dels Mossos matisaven que estaven buscant Turull, però no per detenir-lo, sinó per citar-lo a declarar pel seu suport en la desaparició de l’expresident. La petició de Junts no va trobar suport a la Mesa ni a la Junta de Portaveus del Parlament i el ple va tornar a desenvolupar-se amb normalitat, tot i que amb retard.

En la seua intervenció en el ple d’investidura al matí, Albert Batet va carregar contra el Govern sortint de Pere Aragonès, per activar l’operació Gàbia en lloc de “facilitar que els diputats” puguin accedir a la Cambra. I ho va comparar amb l’actuació policial durant el referèndum: “Busquen el president Puigdemont igual com la Policia Nacional i la Guàrdia Nacional buscaven les urnes de l’1-O.” Va titllar d’escàndol “les càrregues policials” contra independentistes que van aconseguir entrar al recinte de la Ciutadella, on hi ha la Cambra.També va arremetre contra els republicans que, segons el seu parer, van assumir ahir definitivament i sense dissimular el marc mental dels socialistes: “No és que vulguem ser vigilants, és que volem ser impecables.”“Ara al Govern espanyol ja no li caldrà aplicar el 155 perquè el seu guardià ocuparà el Palau de la Generalitat de Catalunya. Amb la investidura del senyor Illa, Catalunya s’autoimposa un 155”, va criticar. Albert Batet va avisar que un Govern de la Generalitat en què Illa estigui al capdavant serà, segons la seua opinió, “supeditat als interessos del Partido Socialista Obrero Español”.