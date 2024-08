El Regne Unit viu la primera nit sense disturbis per la violència ultra

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

La Policia del Regne Unit es va felicitar ahir després d’una “nit d’èxit”, amb unes marxes multitudinàries contra el racisme celebrades dimecres en més d’una desena de ciutats britàniques, que va qualificar de “pacífiques”. Aquestes mobilitzacions, que es van desenvolupar sense incidents, arriben després de nits de violentes protestes ultradretanes i antiimmigració sorgides després de l’assassinat a punyalades de tres menors per part d’un adolescent d’origen gal·lès i ascendència ruandesa. El cap de la Policia Metropolitana de Londres, Mark Rowley, va destacar la “unitat de les comunitats” al llarg de la nit després del desplegament de milers d’efectius en diverses zones del nord del país. “Crec que hem mostrat força i hem fet front als desafiaments que teníem al davant”, va detallar.

El primer ministre britànic, Keir Starmer, va dir davant una mesquita a la localitat de Solihull, al sud-est de Birmingham, que aquest descens dels aldarulls violents és a causa en part que “el sistema de justícia penal funciona ràpidament”. Aquestes declaracions arriben després que milers de persones sortissin dimecres a la nit als carrers del Regne Unit per manifestar-se contra l’onada de violentes protestes ultradretanes i antiimmigració. Aquesta onada de violència, que ja ha provocat més de 400 detencions, es va intensificar després que comencessin a circular informacions falses sobre la condició de sol·licitant d’asil i musulmà de l’atacant. Les concentracions per la convivència i en suport als migrants convocades en ciutats com Liverpool, Londres i Bristol van permetre impedir que els extremistes s’atansessin a les ubicacions que havien convertit en diana de les seues protestes, com centres d’assistència legal a immigrants, esglésies o centres d’acolliment.Aquesta nova jornada de manifestacions i contramanifestacions, vigilada per més de 6.000 agents de Policia, va transcórrer de forma pacífica tret d’algun incident aïllat, que es va saldar amb algunes detencions, i va tenir lloc després d’una setmana de protestes contra la migració, saqueig de comerços i atacs contra mesquites i allotjaments per a sol·licitants d’asil.