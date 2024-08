Demanen 4 anys de presó per a Rosa Peral per alçament de béns

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La Fiscalia de Tarragona demana quatre d’anys de presó per a Rosa Peral i tres anys i mig per al seu pare, per presumpte alçament de béns. Segons el Ministeri Fiscal, els dos haurien canviat de nom el 50% de l’habitatge, el cotxe i la moto de Peral per cedir-lo al pare i no pagar la indemnització a la família de Pedro Rodríguez, per l’assassinat del qual ella compleix una condemna de 25 anys de presó en el conegut com a crim de la Guàrdia Urbana.