Illa i Aragonès escenifiquen el traspàs del poder i analitzen reptes de Catalunya

El president electe de la Generalitat, Salvador Illa, prendrà avui possessió del càrrec i en la jornada d’ahir va aprofitar per reunir-se amb el cap de l’Executiu sortint, Pere Aragonès. Van abordar l’escenari socioeconòmic de Catalunya per als propers anys, la situació de les finances de la Generalitat i de les relacions amb l’Estat. Ho van fer en la reunió de traspàs institucional de funcions, feta al Palau de la Generalitat, segons informen fonts del Govern. El socialista Illa i el republicà Aragonès també van tractar temes com els principals reptes en l’àmbit de la seguretat que haurà d’afrontar Catalunya i les relacions amb la Unió Europea (UE).

En la reunió, que va durar dos hores i va ser a porta tancada, Aragonès va recalcar la voluntat de donar continuïtat a la defensa i el prestigi de la Presidència de la Generalitat, per la qual cosa vol fer “un bon traspàs” perquè el nou Govern pugui treballar per a la ciutadania en les millors condicions des del primer dia. Aragonès també va insistir en el fet que l’Executiu republicà deixa una Catalunya “millor” que la que es va trobar el 2021, perquè té més eines, recursos, àmbits de poder i de gestió, així com acords polítics que avancen en la sobirania de Catalunya, en les seues paraules.Aragonès també es va acomiadar dels treballadors públics de la Generalitat en una carta d’agraïment per “el compromís quotidià amb el país i la seua gent” i va destacar que se’n va convençut que “la principal institució de Catalunya la forma un col·lectiu humà capaç de fer front a qualsevol repte”.Illa prendrà possessió del càrrec avui dissabte en un acte a les 12 hores al Saló de Sant Jordi del Palau de la Generalitat.En l’esmentat acte es preveu que el president del Parlament, Josep Rull, llegeixi el reial decret de nomenament i que, posteriorment, Pere Aragonès imposi la Medalla del càrrec a Salvador Illa, que acabarà l’acte amb un discurs, ja com a 133 president de la Generalitat de Catalunya.Illa va ser investit president dijous per majoria absoluta amb els vots de 68 escons (PSC, ERC i comuns) en una jornada convulsa marcada per la tornada de Carles Puigdemont, que es va escapolir dels Mossos i va evitar ser detingut.

El socialista ha de conformar ara el que serà el seu Govern, per al qual només hi ha un nom assegurat, el de la nova consellera d’Interior. Salvador Illa va anunciar durant la campanya electoral que si accedia a Palau designaria Núria Parlón, exalcaldessa de Santa Coloma de Gramenet, que es trobarà amb un departament especialment difícil, amb els Mossos “tocats” després de no haver pogut arrestar Puigdemont. A més, Illa vol posar al capdavant del cos Josep Lluís Trapero. Un altre nom que es dona per segur és el d’Andreu Dalmau, gerent de l’ajuntament de Barcelona, per ser conseller de Presidència.El d’Illa serà un Govern sense majoria assegurada al Parlament ja que els pactes assolits tant amb Esquerra com amb els comuns eren únicament d’investidura. A partir d’aquí haurà de negociar per tirar endavant cada votació. Ambdós han deixat clar que estaran vigilants perquè es compleixin els acords, amb el finançament singular com la gran bandera per a Esquerra.