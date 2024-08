Israel accepta reprendre la negociació d'una treva a Gaza davant la pressió internacional

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

L’oficina del primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, ha anunciat que la setmana que ve desplegarà una delegació de negociadors per reprendre les converses sobre un alto el foc a la Franja de Gaza i l’alliberament dels ostatges. La decisió arriba després que els EUA, Qatar i Egipte hagin reclamat, en una declaració conjunta, arribar a un pacte com més aviat millor “per brindar alleujament immediat tant al poble de Gaza com als ostatges i les seues famílies”. “És hora d’alliberar els ostatges, començar el cessament al foc i implementar aquest acord”, van afegir, abans d’instar Israel i Hamas a reprendre les converses dijous a Doha o el Caire.

“Seguint l’oferta dels EUA i dels mediadors, Israel enviarà el 15 d’agost la delegació de negociadors al lloc que es determini, amb la finalitat d’ultimar els detalls i aplicar l’acord marc”, va detallar ahir l’oficina de Netanyahu. D’altra banda, Hamas no ha informat que vagi a enviar una delegació.L’Alt Representant de la UE per a Política Exterior, el lleidatà Josep Borrell, es va unir a la petició d’Egipte, Qatar i els EUA i va reclamar que “s’acabi sense demora l’acord”. També Regne Unit, França i Alemanya van recolzar el diàleg entre Israel i Hamas.Pel seu costat, el ministre de Finances d’Israel, Bezalel Smotrich, va demanar a Netanyahu que “no caigui en la trampa” de les negociacions i no accepti l’acord. El dirigent, que dilluns va defensar que podria estar “justificat” matar de gana palestins, va rebutjar que “ens imposin un acord de rendició que dreni la sang que hem vessat en la guerra més justa que hem portat a terme”.Paral·lelament, el Govern del Líban va presentar un full de ruta per a una desescalada entre Israel i Hezbollah després de l’atac israelià a Beirut, que va acabar amb la vida del líder militar del partit milícia-xiïta Hezbollah, Fuad Shukr. Amb l’objectiu de rebaixar les tensions a curt termini, el Govern libanès ha proposat el cessament de qualsevol tipus d’“acció provocativa” amb l’objectiu de mitigar els riscos d’una escalada.La represa de les negociacions sobre una treva a Gaza podria contribuir a relaxar la tensió a la zona, en un moment en què l’Iran i Hezbollah han amenaçat Israel. Teheran responsabilitza Israel de la mort de l’anterior líder polític de Hamas, Ismail Haniyeh, en un atac a terra iranià, mentre que Hezbollah ha jurat revenja per la mort de Shukr.

L’Exèrcit israelià colpeja el sud de l’enclavament palestí de nou

L’Exèrcit d’Israel va iniciar ahir una nova incursió terrestre a la ciutat de Khan Yunis, al sud de la Franja de Gaza, i va explicar que els soldats combaten fins i tot sota terra per eliminar “objectius terroristes”. L’operació s’ha iniciat després d’emetre dijous una ordre d’evacuació de la zona “després de rebre informació d’intel·ligència que indicava la presència de terroristes i infraestructura terrorista”.Les forces israelianes també van bombardejar al sud del Líban un centre de comando i infraestructures de la milícia xiïta Hezbollah, que amenaça des de fa una setmana amb un atac a gran escala contra Israel en represàlia per l’assassinat del seu líder militar, enmig de la pitjor escalada a la frontera en 18 anys. Jerusalem va identificar ahir a la matinada el llançament d’uns vint-i-cinc coets que van impactar en zones despoblades a prop de Shlomi i del quibuts Kabri.