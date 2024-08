Puigdemont torna a Waterloo i denuncia l'“onada repressiva” d'Elena

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

L’expresident Carles Puigdemont va confirmar ahir que és a Waterloo després d’uns dies “extremament difícils”. Ho va fer a través d’una publicació a la xarxa social X, des de la qual també va arremetre contra el departament d’Interior i el conseller en funcions, Joan Ignasi Elena, per portar a terme una “cacera de bruixes” contra els qui el van ajudar. Va titllar d’“incomprensible i delirant” el dispositiu policial que va muntar i que “només” va servir per “molestar els ciutadans”.

Va reconèixer que ha viscut jornades “d’una tensió difícil d’explicar”, afegint que necessita encara un temps per “analitzar la situació política” i posar “en perspectiva” la jornada de dijous, però va subratllar que es va veure obligat a respondre després de la “deplorable” roda de premsa d’ahir a Interior. “L’onada repressora que han desencadenat el conseller Elena i el comissari en cap dels Mossos és digna de Marlaska o de Zoido”, va insistir. També va afegir que hi ha coses que “s’inventen” en els atestats policials: “No vaig portar un barret de palla, tampoc no he estat mai en cap maleter, i tampoc no he residit mai a Hamburg”.Segons Puigdemont, s’han gastat “inútilment diners públics”, que farien més servei combatent la delinqüència i el crim organitzat que “perseguint polítics que no tenen ni una sola condemna i castigant agents pel seu compromís cívic, i no perquè hagin comès cap delicte”.

Va recordar que mai no va tenir la voluntat d’entregar-se voluntàriament, ni tampoc de facilitar que l’arrestessin. Puigdemont va acabar el missatge deixant clar que la “degradació” a la qual s’ha arrossegat el cos “serà molt difícil de revertir”. “La via cap a la seua espanyolització va començar amb un tripartit i culminarà amb un govern que el mateix tripartit ha fet possible”, va assenyalar. També va deixar clar que si Interior li hagués donat l’escorta que li correspon, haurien sabut “en tot moment” quin era el seu recorregut per Barcelona i Catalunya.Hores abans, el secretari general de JxCat, Jordi Turull, va explicar que Carles Puigdemont va arribar d’incògnit a Barcelona dimarts. Va dormir a la ciutat i va passar la jornada de dimecres amagat “en més d’un lloc”, fins que va irrompre dijous en l’acte de benvinguda organitzat al costat de l’Arc de Triomf. El mateix dijous van travessar la frontera i ja es van acomiadar “a la Catalunya Nord”.