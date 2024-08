Alerta màxima arran de l'atac amb còctel Molotov a una mesquita al Regne Unit

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Diversos individus no identificats van llançar ahir a la matinada un còctel Molotov contra una mesquita i van incendiar diversos cotxes a la regió britànica d’Irlanda del Nord, en un nou episodi de violència ultradretana. Els fets van tenir lloc a Co Down cap a la una de la matinada d’ahir, però la bomba incendiària no va provocar cap incendi. A més, a l’edifici va aparèixer una pintada racista, segons va assenyalar la televisió pública irlandesa RTÉ.

Paral·lelament, unes 15.000 persones van participar ahir en una marxa per protestar al centre de Belfast, a Irlanda del Nord, contra l’onada de disturbis i protestes ultradretanes i els recents atacs contra immigrants.El primer ministre britànic, Keir Starmer, va assegurar que les forces de l’ordre estan en “alerta màxima”, amb el desplegament de 6.000 agents especialitzats per evitar que es repeteixin aquest cap de setmana els disturbis i agressions racistes encoratjades per l’extrema dreta. De moment, els disturbis violents encoratjats principalment per grups d’ultradreta i antiracistes després de la mort de tres nenes en un apunyalament múltiple a Southport en mans d’un jove gal·lès de pares ruandesos, han deixat més de 700 arrestats.