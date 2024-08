Aquests són els consellers del nou Govern

Publicat per redacció / agències Verificat per Creat: Actualitzat:

El nou president de la Generalitat, Salvador Illa, ha elegit Sílvia Paneque com a portaveu del Govern i titular de la macroconselleria de Territori, Transició Ecològica i Habitatge, mentre que l’exconvergent Miquel Sàmper s’ocuparà d’Empresa i Treball i Ramon Espadaler, ex d’Unió, anirà a Justícia. Paneque, fins ara cap visible del PSC a l’Ajuntament de Girona, passarà a ser una de les peces clau del nou Govern, en assumir una macrocartera, amb la funció afegida de portaveu, segons ha avançat TV3 i han confirmat a EFE fonts socialistes.

Sílvia Paneque (Girona, 1972), responsable del PSC de Transició Ecològica des de 2021, ha estat la líder dels socialistes catalans en matèria climàtica, amb protagonisme en els debats parlamentaris sobre la sequera. Llicenciada en Ciències Químiques per la Universitat de Girona, la nova portaveu del Govern és l’estendard del PSC a la ciutat de Girona, des que el 2014, amb l’acceleració del 'procés', sis dels set regidors socialistes a l’Ajuntament van abandonar el partit i Paneque es va quedar com la seua única representant. Des d’aleshores, va encapçalar els socialistes catalans a l’Ajuntament de Girona, una plaça complicada per al PSC amb l’auge del debat independentista, i va anar recuperant forces, fins aconseguir la victòria en les passades eleccions municipals que, tanmateix, no va ser suficient per poder governar la ciutat.

Miquel Sàmper , conseller d’Empresa i Treball

Un altre dels noms destacats del nou Govern d’Illa és el de l’exconseller de JxCat Miquel Sàmper, que assumirà la cartera d’Empresa i Treball, segons ha avançat RAC1 i han confirmat a EFE fonts socialistes. Sàmper (Terrassa, Barcelona, 1966) va estripar el febrer d’aquest any el carnet de JxCat i es va atansar als socialistes, a qui ja va donar suport en les últimes eleccions catalanes.

El nou conseller d’Empresa i Treball, que també havia estat regidor de CiU, tornarà a formar part d’un govern de la Generalitat, després d’ocupar el càrrec de conseller d’Interior amb Quim Torra entre 2020 i 2021.

Espadaler , un altre ex de CiU per al Govern d’ Illa

Sàmper no serà l’únic nom procedent de l’antiga CiU en el nou Govern socialista: Ramon Espadaler, històric dirigent de l’extinta Unió Democràtica de Catalunya, exconseller de Medi Ambient amb Jordi Pujol i exconseller d’Interior amb Artur Mas, assumirà la cartera de Justícia. Ja fa anys que Espadaler va començar a situar-se en l’òrbita del PSC, ja que, una vegada extingida Unió, la nova formació sorgida de les seues cendres, Units per Avançar, va segellar acords electorals per integrar-se a les candidatures socialistes.

El propi Espadaler, que va ser mà dreta de Josep Antoni Duran Lleida a Unió i es va oposar al gir independentista de Mas que va conduir a la ruptura de CiU, ha anat renovant el seu escó al Parlament com a secretari general d’Units per Avançar i diputat del grup PSC-Units.

D’altra banda, el diputat al Parlament Óscar Ordeig (Vic, Barcelona, 1978) serà el conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, tal com ha avançat SEGRE aquest migdia. Ordeig, primer secretari del PSC de Lleida, és doctor en Administració i Direcció d’Empreses, Màster en Administració i Direcció d’Empreses, Màster en Fiscalitat i llicenciat en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport.

Olga Pané , consellera de Salut

Al capdavant de la conselleria de Salut hi haurà Olga Pané (Barcelona, 1956), metgessa especialista en Medicina del Treball, a qui Illa ja va postular per al càrrec durant la campanya electoral de 2021 en cas d’aconseguir la presidència de la Generalitat.

Des de 2011 i fins aquest març era la gerent del Parc Salut Mar, que aglutina els hospitals del Mar i de l’Esperança, així com el centre sociosanitari Fòrum i el centre de salut mental Emili Mira, i anteriorment ho va ser també del Consorci Sanitari de l’Anoia.

Va iniciar la seua trajectòria a l’Atenció Primària i, posteriorment, va arribar al Consorci Hospitalari de Catalunya, on va treballar en els àmbits de la consultoria i la direcció|adreça de serveis sanitaris.

Eva Menor , consellera d’Igualtat i Feminismes

D’altra banda, l’exalcaldessa de Badia del Vallès (Barcelona) Eva Menor, que va deixar la vara de comandament al juny, assumirà la cartera d’Igualtat i Feminisme, segons ha avançat El Periódico i han confirmat a EFE fonts del partit. Diputada al Parlament des d’aquesta legislatura, Menor (Madrid, 1972) va ser l’alcaldessa de Badia entre 2009 i 2024. Llicenciada en dret per la Universitat Autònoma de Madrid, té un màster en pràctica jurídica per la UAB i és afiliada al PSC des de 1998, on ha exercit diferents responsabilitats en la federació del Vallès Occidental Sur i com a consellera nacional. A aquests noms se’ls afegeixen els ja confirmats de Núria Parlon per a Interior, Albert Dalmau per a Presidència, Alícia Romero per a Economia i Hisenda i Mónica Martínez Bravo per a Drets Socials i Inclusió.

Esther Niubó, consellera d’Educació i Formació Professional

La diputada del PSC al Parlament Esther Niubó serà la nova consellera d’Educació i Formació Professional al Govern de Salvador Illa, segons han avançat EFE fonts socialistes. Niubó (Barcelona, 1980), secretària d’Educació i Formació Professional del PSC, especialitzada en la carpeta educativa en la seua tasca parlamentària, tindrà el repte d’elevar el rendiment dels alumnes catalans després dels mals resultats de l’Informe PISA. És llicenciada en Ciències Polítiques i de l’Administració per la UAB, en l’especialitat de Relacions Internacionals, Màster en Política Internacional a la Universitat Lliure de Brussel·les, Màster en Comerç Exterior i Economia Internacional a la Universitat de Barcelona i Màster en Polítiques Públiques i Socials en la Universidad Pompeu Fabra.

Ampliarem la informació