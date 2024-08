Illa promet “governar per a tothom”

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

El socialista Salvador Illa va prendre ahir possessió com a 133è president de la Generalitat amb la finalitat d’“unir i servir”, després de jurar el càrrec i rebre per part del seu antecessor, el republicà Pere Aragonès, la medalla de la presidència. “El meu principal objectiu és governar tan bé com sàpiga per a tothom. De tots i totes les catalanes és la institució, i de tots i totes les catalanes ha de servir la institució”, va expressar Illa en el seu discurs, emmarcat en una cerimònia austera davant de quatre-cents convidats.

Acompanyat pel president sortint i el president del Parlament, Josep Rull, Illa va remarcar que la seua legislatura es basarà a “unir i servir”, respectant la diversitat de Catalunya i desplegant, va dir, polítiques públiques per cohesionar la societat i generar prosperitat. Va defensar que “Catalunya és terra d’acollida, Catalunya és solidària”, i que la defensa de la llengua catalana no és contra ningú ni per perjudicar ningú.Va agrair la presència a la presa de possessió de cinc ministres del Govern central; del president d’Astúries, Adrián Barbón, i de la presidenta de Navarra, María Chivite, que va qualificar d’un “signe de respecte mutu i de voluntat de treball compartit”. La gran absència socialista va ser la del president de Castella-la Manxa, Emiliano García-Page, crític amb el pacte PSC-ERC i el finançament singular per a Catalunya. El nou president va dir que Aragonès ha mostrat una “responsabilitat exemplar” per fer el traspàs de funcions de la millor manera possible, una cosa que, segons el seu parer, reflecteix que la institució de la presidència està per sobre dels mandats limitats en el temps que exerceixi cada president. “Assumeixo il·lusionat i honrat aquesta responsabilitat, i també amb la humilitat de qui vol ser després d’avui el primer servidor públic de Catalunya”, va reiterar, i va afegir que assumeix les seues funcions com a continuació de tots els anteriors presidents catalans, citant un en un Jordi Pujol, Pasqual Maragall, José Montilla, Artur Mas, Carles Puigdemont, Quim Torra i Pere Aragonès.Des del PP, la màxima representació del qual a l’acte va ser l’alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, van insistir que “amb Illa hi continua havent un president independentista a Catalunya”. A l’acte d’ahir no van estar convidats ni Vox ni Aliança Catalana.

El PSC dirigeix l’executiu catorze anys després

Salvador Illa es va convertir ahir en el tercer president de la Generalitat sortit de les files del PSC, després de Pasqual Maragall (2003-2006) i José Montilla (2006-2010), i posa fi a un cicle de catorze anys de presidents sobiranistes. Montilla es trobava ahir entre els assistents a la presa de possessió, com també Jordi Pujol, Artur Mas i Quim Torra.Salvador Illa, de 58 anys, va començar la seua carrera política com a regidor de la Roca del Vallès el 1987 i va assumir-ne l’alcaldia el 1995. Amb Montilla com a president, va ser director general de Gestió d’Infraestructures del departament de Justícia. Va assumir el ministeri de Sanitat el 2020, mesos abans que esclatés la pandèmia de la covid. Va tornar a la política catalana i va guanyar en vots les eleccions del 2021, però l’aliança independentista va fer president Pere Aragonès. Ara, assumeix la prefectura de l’Executiu gràcies als acords d’investidura assolits amb Esquerra i comuns, que han sumat els seus vots als 42 del PSC i li han permès accedir al càrrec amb la majoria absoluta de 68 parlamentaris a la Cambra catalana.