Puigdemont justifica el seu retorn a Bèlgica per la “repressió desfermada”

L’expresident Carles Puigdemont va reaparèixer ahir en un vídeo publicat a les xarxes socials per primera vegada després de la seua fugaç irrupció dijous a Barcelona, en el qual va justificar la decisió de tornar a Waterloo davant de la “repressió desfermada” i va insistir en el fet que el procés “no ha acabat”. Va subratllar que la seua intenció al tornar a Catalunya després de set anys a l’exili era “entrar al Parlament per estar present” en la investidura de Salvador Illa i poder exercir el seu “dret a parlar i a votar”. Tanmateix, va assenyalar que “el departament d’Interior havia organitzat un dispositiu policial” per impedir-li entrar al parc de la Ciutadella i arrestar-lo allà. “Intentar accedir al Parlament hauria representat una detenció segura. Hauria equivalgut a una entrega voluntària perquè es fes efectiva la meua detenció”, va dir. Puigdemont va dir, en declaracions a ACN, que la seua tornada a Catalunya ha servit per “amplificar la denúncia” contra el Tribunal Suprem per negar-se a aplicar l’amnistia. “No queda cap altre remei que s’apliqui la llei, si es vol fer política en condicions de normalitat”, va defensar. Pel que fa a l’escenari polític, va admetre que “s’ha acabat una fase del procés d’independència, però no el procés”. Va reconèixer que les circumstàncies actuals “no són les més favorables” per a l’independentisme, si bé va remarcar que aquesta és “fruit de decisions legítimes”. La vicepresidenta primera del Govern espanyol, María Jesús Montero, va dir que la relació amb Junts segueix amb “absoluta normalitat” després de la fugida de Puigdemont, i va confiar que el grup doni suport al projecte de pressupostos de l’Estat.

Quim Torra reclama restituir un mosso arrestat que l’escorta

L’expresident Quim Torra va anunciar ahir que un dels mossos d’esquadra detinguts per presumptament col·laborar en la fugida de Carles Puigdemont li fa d’escorta i va reclamar la seua “reincorporació immediata”. En una carta al conseller d’Interior en funcions, Joan Ignasi Elena, Torra va titllar de “sorprenent, improcedent i injusta” la suspensió d’ocupació i sou de l’agent durant el “gaudi de les seues vacances”. El tercer mosso detingut per aquest cas ha quedat en llibertat sense mesures cautelars.