Harris avantatja Trump en les enquestes en tres estats clau

La vicepresidenta dels Estats Units i candidata demòcrata a la Presidència, Kamala Harris, supera l’expresident Donald Trump en els estats clau de Michigan, Wisconsin i Pensilvània, segons una enquesta publicada dissabte passat pel diari The New York Times.

El sondeig, portat a terme entre el 5 i 9 d’agost, dona un avantatge de quatre punts percentuals en els tres estats frontissa, com es coneix als Estats Units els territoris on cap dels dos partits no té la victòria assegurada.Per una altra banda, el president dels Estats Units, Joe Biden, va explicar ahir que va decidir retirar-se de la contesa electoral per evitar crear “distraccions” en uns comicis que va qualificar de crucials per al futur dels EUA. Va ser en la primera entrevista que va concedir des que va fer un pas enrere i va renunciar a la reelecció. Biden va explicar a la cadena CBS que temia que, si es quedava en la disputa contra Trump, l’atenció estaria centrada en les crítiques cap a la seua candidatura.