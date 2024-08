Més de 50.000 evacuats i 10.000 hectàrees cremades en l’incendi que amenaça Atenes

Publicat per agencias Verificat per Creat: Actualitzat:

Un gran incendi forestal, amb un front de 40 quilòmetres, va continuar atansant-se aquest dilluns cap al nord d’Atenes, on han hagut de ser evacuades unes 50.000 persones, mentre el govern ha demanat ajuda a la Unió Europea per combatre un foc que ha calcinat ja 10.000 hectàrees. Més de 700 bombers, amb 200 camions, 17 avions i 15 helicòpters cisterna han operat avui en una àmplia àrea el nord i l’est de la capital per provar d’aturar el foc que es va iniciar ahir diumenge.

La presidenta de la Comissió Europea, Ursula Von der Leyen, va anunciar aquest dilluns que quatre països de la Unió Europea enviaran a Grècia mitjans terrestres i aeris per ajudar en les tasques d’extinció. "Estem del costat de Grècia en la seua lluita contra els incendis devastadors. La Unió Europea envia suport de la seua flota 'rescEU': dos avions d’Itàlia i un helicòpter de França. També s’han desplegat equips de bombers de Txèquia i Romania", va dir la presidenta de l’Executiu europeu en un missatge en el seu compte de X.

El foc arriba ja a Atenes

La situació ha estat extremadament difícil avui a les zones urbanes de Vrilisia i Jalandrí, a uns 13 quilòmetres al nord-est del centre d’Atenes, i on desenes de cases i empreses van quedar calcinades.

Els bombers han centrat avui els seus esforços tant en aquesta zona com a les localitats de Nea Penteli i Paliá Penteli, on també van cremar residències, negocis i una escola. Més al nord, bombers i voluntaris ajudats per vehicles cisterna dels municipis afectats van continuar lluitant contra diversos fronts a prop de les localitats de Diónisos, Marató, i Varnava.

Tretze persones van ser ateses per problemes respiratoris lleus, mentre que un bomber va ser hospitalitzat "amb cremades greus als peus i les mans" i un altre va patir cremades lleus, va informar el cos de Bomberos.