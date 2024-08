Illa reivindica el seu Govern “transversal” i insta els consellers a liderar un “canvi d'època”

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

Els setze consellers del Govern de Salvador Illa van prendre ahir possessió dels seus càrrecs en un breu acte institucional i avui celebraran el seu primer Consell Executiu. Illa va assegurar que liderarà un Executiu “transversal” la “inquietud i obsessió” del qual serà “governar per a tothom”. Illa va defensar que els nous consellers tenen com a “denominador comú” la “competència provada, amb trajectòries professionals acreditades i uns valors socialdemòcrates i de l’humanisme cristià, els dos pilars de la construcció europea,”, i va assenyalar la seua “vocació de servei públic”.

El president va dir que amb l’arribada dels socialistes al Govern Catalunya viu “un context de canvi d’època” amb nous “reptes, riscos i oportunitats” i va defensar un projecte de “nació catalana” que “forma part d’una Espanya plurinacional i una Europa d’horitzó federal”.

Junts avança el seu congrés a la tardor per rearmar-se

Junts avançarà el seu congrés nacional per a finals d’octubre amb l’objectiu de reordenar-se estratègicament i construir una “gran alternativa” després de la pèrdua de la majoria independentista al Parlament i l’accés a la presidència de Salvador Illa. La convocatòria estava prevista per al 2026, però fonts del partit assenyalen que el context polític “ha canviat molt”. El secretari general de Junts, Jordi Turull, va justificar ahir l’avançament del congrés per la “ruptura del bloc independentista” amb el suport d’ERC a la investidura d’Illa. Turull, que diumenge va criticar que alguns nous consellers “van del costat de qui cotitza més”, en referència implícita a Miquel Sàmper, va retreure al Govern central que “podria fer bastant més” perquè s’apliqui l’amnistia. Junts va reclamar ahir al nou president de la Generalitat, Salvador Illa, comparèixer al Parlament per explicar la composició del seu Govern, que va titllar d’“espanyolista”, termes que també va fer servir la CUP.Per la seua part, Sàmper va reaccionar a les crítiques del dirigent de Junts assenyalant que “en un divorci un ha de deixar que l’altre marxi en pau”.