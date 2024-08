Troben assassinada una dona a Valladolid en un foc

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

Els Bombers i la Policia Nacional van trobar ahir el cos sense vida d’una dona de 49 anys amb signes de violència en l’incendi del seu habitatge al carrer Sisón del barri de Pajarillos de Valladolid i segons La Voz de Castilla la víctima tenia un ganivet clavat al pit. El marit va ser detingut hores després a la ciutat gallega de Vigo.

Veïns de l’immoble van assegurar als mitjans de comunicació que la dona morta vivia amb el seu marit, que no havien vist des de diumenge. A més, van afegir que és una persona molt violenta i conflictiva, que havia estat condemnat per agressió i amenaces a un altre veí.La parella no tenia fills però sí tres gossos, segons la informació d’aquests veïns, mentre que la delegació del Govern a Castella i Lleó va explicar que al domicili també es van trobar els tres gossos morts per inhalació de fum.La troballa del cadàver de la dona es va produir a les 8.20 h del matí quan es va donar avís d’un incendi en un habitatge, al qual van acudir diverses patrulles de la Policia Nacional, Policia Local i efectius del parc de Bombers de Valladolid. A l’interior van trobar el cos de la dona parcialment cremada i amb signes evidents de violència, a banda dels tres gossos morts.A més a més, un veí que viu porta amb porta amb l’habitatge va assegurar als mitjans de comunicació que el marit de la dona –de nom Juan– havia tingut episodis molt violents amb altres veïns del bloc, i fins i tot va arribar a destrossar una porta d’un altre pis amb una destral.Així mateix, segons el seu relat, a les 4 del matí es va escoltar un cop molt fort a casa seua i a les 8 van començar a veure fum que sortia de la finestra, per la qual cosa van avisar els Bombers.D’altra banda, diverses persones van resultar ferides dissabte a la nit després que un home va encastar el seu cotxe contra un bar a la Corunya en el qual es trobava la seua exparella i fugís, encara que hores més tard va ser detingut per la Policia.