El Govern d'Illa s'estrena amb els barris i el traspàs de Rodalies com a eixos prioritaris

El Govern de Salvador Illa ja està en marxa i ahir es va reunir per primera vegada el Consell Executiu, que va situar la millora de les condicions dels barris més desfavorits i l’impuls del traspàs de Rodalies a la Generalitat com les seues prioritats. Va acordar crear un comissionat de barris, que dirigirà l’exsenador i exregidor del PSC a Barcelona Carles Martí, per abordar la llei de Barris i coordinar l’acció de govern amb les administracions municipals. La portaveu del Govern, Sílvia Paneque, va situar l’habitatge com una “prioritat absoluta” de l’Executiu i va destacar que el comissionat segueix la línia dels expresidents de la Generalitat Pasqual Maragall i José Montilla. Va afirmar que el Govern vol augmentar la coordinació amb els ajuntaments per “millorar la qualitat de vida” dels catalans, especialment en municipis i barris amb més vulnerabilitat social, i va afegir que amb aquesta iniciativa també volen “desmuntar els arguments de l’extrema dreta”.

El Consell Executiu també va ratificar Pere Macias al capdavant del comissionat per al traspàs integral de Rodalies a la Generalitat, un nomenament que va fer el Govern d’Aragonès al novembre. Paneque va assenyalar que aquesta és una “línia estratègica” de l’equip d’Illa, perquè la mobilitat “és una qüestió que preocupa la ciutadania”.A més, la portaveu del Govern va explicar que en els propers dies l’Executiu aprovarà un decret òmnibus per fer front a la sequera, una promesa electoral d’Illa que va fixar en 3.500 milions d’euros. Comptarà amb un “pla de xoc de la mà dels ajuntaments” i inversions en infraestructures.En la primera reunió del Consell Executiu, Illa va entregar una còpia del discurs d’investidura del president Josep Tarradellas als consellers, a qui va demanar governar “amb generositat i mà estesa”.El Govern també va definint els càrrecs de l’anomenat sottogoverno. Els socialistes Jordi Terrades, Pol Gibert i Raúl Moreno assumeixen les secretaries generals de les conselleries de Territori, Empresa i Drets Socials, respectivament.

La configuració dels pròxims pressupostos de la Generalitat i el model de finançament singular acordat entre el PSC i ERC per a la investidura de Salvador Illa es presenten com dos dels grans desafiaments que el nou Govern haurà d’afrontar. De moment, Illa ha encarregat a la consellera d’Economia, Alícia Romero, que comenci a treballar en el pressupost català i valori l’opció de recuperar el projecte pactat amb ERC i tombat pels comuns, cosa que va forçar l’avançament electoral. Concretament, el nou president ha sol·licitat a Romero que porti un “informe” que valori les possibilitats del Govern en aquesta matèria de cara al pròxim Consell Executiu, que se celebrarà el 27 d’agost.

Respecte al finançament singular per a Catalunya, la portaveu del Govern, Sílvia Paneque, va indicar ahir que “l’acord és clar” i que “el seguiran al peu de la lletra”. Romero haurà de convèncer els diversos barons socialistes que ja han criticat amb duresa el concert econòmic.El secretari general de Junts, Jordi Turull, va reclamar un debat amb “rigor” sobre el nou sistema de finançament i va subratllar que Catalunya haurà de ser qui decideixi la quota que paga al Govern central. En una entrevista a Catalunya Ràdio, va remarcar que és primordial que Catalunya recapti tots els impostos i va insistir que si es proposa una quota per a totes les comunitats autònomes serà una “presa de pèl”. Tenint en compte el rebuig de PP i Vox, el vot dels set diputats de Junts al Congrés serà fonamental perquè la Cambra aprovi el sistema de finançament pactat per ERC i els socialistes.Per la seua part, el ministre de la Presidència del Govern central, Félix Bolaños, va assegurar que aquest acord té encara un recorregut al davant, en què han de participar els governs autonòmics i els grups parlamentaris.A més, el PP va insistir a rebutjar la quota catalana i va avisar que pot provocar una pujada de l’IRPF o retallades en sanitat o educació.

El president fa pinya amb els Mossos i avui visitarà la seu

El Govern va expressar ahir el seu “suport i reconeixement” als Mossos d’Esquadra i va evitar valorar el dispositiu per intentar detenir l’expresident Carles Puigdemont dijous passat, fets que han provocat una crisi en el si de la policia catalana. En aquest escenari, la portaveu de l’Executiu, Sílvia Paneque, va assenyalar que el nou president, Salvador Illa, visitarà avui la seu dels Mossos a Sabadell amb la consellera d’Interior, Núria Parlon, per escenificar el suport del nou Executiu. “Volem reconèixer la seua professionalitat”, va insistir Paneque, que va evitar valorar el dispositiu sobre Puigdemont al·legant que hi ha una investigació judicial oberta.

El nou Executiu fixarà el seu full de ruta en una reunió a Poblet

El nou president de la Generalitat, Salvador Illa, reunirà els setze consellers al Monestir de Poblet al setembre per fixar un full de ruta i marcar les “línies estratègiques” del nou Govern. El cap de l’Executiu ja ha començat a citar un per un els seus consellers, per encarregar a cadascun un “pla de treball estratègic” per als seus departaments, en el qual hauran de fixar “les prioritats i les línies estratègiques a treballar en els propers anys”. Tots aquests plans de treball, segons va explicar la portaveu del Govern, Sílvia Paneque, es posaran en comú en la trobada que se celebrarà al Monestir de Poblet, ubicat a la Conca de Barberà.