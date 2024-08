Moncloa responsabilitza els Mossos que Carles Puigdemont s'escapés

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

El ministeri de l’Interior va responsabilitzar ahir els Mossos d’Esquadra de l’operatiu que no va aconseguir detenir l’expresident Carles Puigdemont en la seua fugaç reaparició a Barcelona dijous, i els va acusar d’haver rebutjat l’ajuda oferta per la Policia Nacional i la Guàrdia Civil.

Així ho va afirmar el departament que dirigeix Fernando Grande-Marlaska en un informe remès al jutge d’instrucció de la causa del procés al Tribunal Suprem, Pablo Llarena. Detalla que els dispositius de control establerts per la Policia Nacional i la Guàrdia Civil a la frontera amb França “no van detectar en cap moment” l’expresident. A més, assegura que l’arrest de Puigdemont, sobre qui pesa una ordre estatal de detenció del Suprem, “ha estat, és i serà, fins al seu compliment, un objectiu operatiu per a totes les unitats i els serveis policials del ministeri”.Interior insisteix que va oferir als Mossos “qualsevol suport operatiu” per detenir l’expresident, si bé la policia catalana no va requerir “aquests suports més enllà dels habituals”. A més, detalla que “atesa la competència i capacitats operatives” dels Mossos “com a policia integral a Catalunya”, la Policia Nacional i la Guàrdia Civil no van portar a terme “operatius paral·lels”.L’informe destaca que el Tractat de la UE garanteix l’absència de controls de persones en fronteres interiors, la qual cosa dificulta “que qualsevol dispositiu de control policial pugui garantir una impermeabilitat absoluta”, i afegeix que el codi de fronteres Schengen obre la possibilitat de restablir temporalment aquests punts si hi ha circumstàncies excepcionals. En qualsevol cas, indica, des dels dies previs a dijous i aquella mateixa jornada, es van mantenir activats els controls a fronteres, ports i aeroports i a Catalunya, sobretot a Barcelona.Llarena també ha demanat un informe als Mossos, però segons fonts del cos encara estan treballant-hi.

En un altre ordre de coses, Mossos per la República Catalana ha iniciat una col·lecta per “donar” suport a dos dels agents detinguts per suposadament haver ajudat Puigdemont a fugir. Aquests han estat suspesos de sou i feina.

La policia catalana ultima un dossier després del fiasco de dijous

Els Mossos d’Esquadra també estan treballant en un informe sobre l’operatiu sol·licitat pel jutge Llarena, en un moment especialment delicat per a la policia catalana, la tasca de la qual ha quedat en dubte arran de la fugida de l’expresident Carles Puigdemont dijous passat. Aquests fets han causat un profund malestar en el cos, i el Govern de Salvador Illa, que té al davant el repte de recuperar la unitat als Mossos, evita ara per ara avançar possibles canvis a la cúpula. Preguntada ahir sobre aquests relleus, així com el possible nomenament del major Josep Lluís Trapero com a director general de la policia catalana, la portaveu del Govern, Sílvia Paneque, va demanar calma i va evitar donar-ne detalls.