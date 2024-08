Càrrecs de Junts s'autoinculpen per cobrir Puigdemont davant del jutge

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

Diputats del Parlament i del Congrés i senadors de Junts han presentat escrits davant del Tribunal Suprem i el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) en què s’autoinculpen per acompanyar l’expresident Carles Puigdemont durant el seu acte de benvinguda a Barcelona dijous passat dia 8 d’agost. En un comunicat emès ahir, Junts va criticar “la persecució indiscriminada de persones arran d’aquests actes, així com les detencions arbitràries que es van produir”, amb referència als tres mossos d’esquadra arrestats per presumptament ajudar l’expresident de la Generalitat.

En el comunicat, els parlamentaris i senadors defensen la “inexistència de fets constitutius de delicte” i consideren que és il·legal no aplicar la llei d’amnistia. “Nosaltres també vam participar en l’acte, el vam acompanyar, vam ajudar en la seua protecció i vam estar amb ell fins que va marxar”, asseguren en els escrits presentats al Suprem i TSJC.Entre els signants, hi ha el president del Parlament, Josep Rull, i càrrecs de Junts com el president del grup parlamentari al Parlament, Albert Batet, i la portaveu de Junts al Congrés dels Diputats, Míriam Nogueras.El Consell de la República va llançar precisament ahir una campanya per instar a l’“autoinculpació” davant de la justícia a les persones que van assistir a l’acte del retorn de Puigdemont.L’exconseller de Cultura i diputat de Junts al Parlament, Lluís Puig, va indicar que Puigdemont li va demanar no acompanyar-lo en la seua tornada: “És un dels moments en què més m’ha costat obeir el president. Ens va demanar que féssim el favor de no acompanyar-lo, perquè ell assumia el risc que comportava tot això.”En una entrevista a Vilaweb, va relatar que una vegada analitzada la logística del que podia passar es van assegurar que “l’entrada ja era complicada, però si d’alguna manera calia sortir, amb un era prou difícil, i amb dos o tres era impossible”. També va apuntar que els va demanar que continuessin sent “una veu lliure a l’exili” en el cas que fos detingut, i al preguntar-li per si sabia el que passaria dijous, ho va negar, però va admetre que la fugida de l’expresident era una de les opcions contemplades.

López diu que amb Illa “no hi haurà declaracions unilaterals ni referèndums il·legals”

El dirigent del PP Elías Bendodo va anunciar ahir que la seua formació presentarà al setembre una bateria de mocions a tots els ajuntaments, diputacions provincials i parlaments autonòmics per obligar les federacions territorials del PSOE a posicionar-se sobre el finançament singular per a Catalunya. Va dir que aquestes iniciatives serviran “com a oportunitat per al socialisme que s’incomoda” amb aquest acord entre el PSC i ERC perquè Catalunya surti del règim comú i comenci a recaptar el cent per cent dels impostos. Va citar directament “el socialisme de Barbón, el socialisme de Page o el socialisme del líder socialista a Extremadura”, els barons del PSOE més crítics.

Per la seua part, el portaveu del PSOE al Congrés, Patxi López, va definir com a fallit “profeta de l’apocalipsi” el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, per recriminar-li que no encerti amb les seues prediccions, perquè a Catalunya ha “triomfat la convivència” i l’economia espanyola és el “motor econòmic d’Europa”. Va criticar la postura del PP davant el nou Govern de Salvador Illa, amb el qual “no hi haurà declaracions unilaterals d’independència ni referèndums il·legals”. “Ni hi haurà un conflicte permanent i, per descomptat, no hi haurà ni divisió ni fractura social”, una cosa que va ocórrer amb un Govern del PP a Espanya, va dir. Pel seu costat, el ministre de Transport, Óscar Puente, va asseverar que no ha efectuat “cap desqualificació general a cap tribunal, ni a cap jutge”, sinó que únicament ha “analitzat una qüestió des d’una òptica estrictament jurídica”. Puente ha criticat diverses vegades la negativa del Suprem de no amnistiar Puigdemont. Diu que no s’entén la decisió “ni des de la lògica jurídica ni des de la lògica argumental”.

Boye: “Els actes de desobediència civil finalment donen fruits”

L’advocat de l’expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, va fer ahir una reflexió sobre la desobediència civil dies després que el seu client reaparegués breument a Barcelona i després tornés cap a l’exili, sortejant un ampli dispositiu policial que pretenia detenir-lo.“Els actes de desobediència civil primer no s’entenen, després es ridiculitzen i, finalment, acaben donant els seus fruits”, va afirmar en un missatge al seu compte personal de la xarxa social X.En els últims dies, l’advocat ha anat denunciant a les xarxes socials una “cacera de bruixes sense empara legal” contra els mossos d’esquadra que van ajudar Carles Puigdemont a fugir davant de la seua ordre de detenció.