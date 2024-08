Israel, a punt per negociar l'alto el foc en una reunió sense Hamas

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

La delegació negociadora israeliana es va reunir ahir amb el primer ministre, Benjamin Netanyahu, la vigília d’una nova ronda de converses a Doha (Qatar) per buscar un acord de l’alto el foc a Gaza, a la qual Hamas va dir que no acudirà.

“Hamas no serà part de les pròximes negociacions programades per dijous”, va reiterar ahir al matí l’organització islamista, després d’anunciar el diumenge que no enviaria una comissió negociadora per reivindicar que s’apliqui l’acordat anteriorment “en lloc de prosseguir amb noves rondes”.Si bé Hamas va rebutjar fer acte de presència en la trobada, el mitjà israelià Walla va reconèixer, citant fonts properes al procés, que els islamistes estarien disposats a reunir-se amb els mediadors després per rebre una actualització sobre el tractat.

Les parts, a falta de Hamas, buscaran a Doha avançar cap a un acord d’alto el foc que permeti un intercanvi d’ostatges israelians per presos palestins sobre la proposta presentada pels Estats Units a finals de maig, en un procés que s’estendrà “durant diversos dies”, tal com va augurar el mediador nord-americà per al conflicte entre el Líban i Israel, Amos Hochstein. A deu mesos de l’inici de la guerra a Gaza, 111 dels 251 segrestats pels milicians palestins a l’octubre hi continuen –almenys 39 dels quals morts, segons l’Exèrcit israelià–, cosa que ha portat els seus familiars a posar cada vegada més pressió sobre Netanyahu perquè firmi un acord.Per la seua part, un membre del politburó del Moviment de Resistència Islàmica (Hamas), Izzat al-Rishq, va demanar aquest dimarts passat al Tribunal Internacional de Justícia (CIJ) que investigui les confessions de soldats israelians pel que fa a l’ús de civils palestins com a escuts humans per escorcollar túnels i edificis durant les seues operacions dins de la Franja de Gaza.Finalment, el ministre de Finances d’Israel, Bezalel Smotrich, va anunciar que han començat els treballs per a la construcció d’un nou assentament a la Cisjordània ocupada entre Gush Etzion, a prop de Jerusalem, i la ciutat palestina de Betlem.