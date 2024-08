El primer ministre nipó renuncia fuetejat pels casos de corrupció

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El primer ministre del Japó, Fumio Kishida, va anunciar ahir que dimitirà del seu càrrec al capdavant del seu partit, el PLD, i de l’Executiu amb vistes a promoure “un canvi” i “una renovació” en la formació governant. El mandatari nipó va explicar que amb la seua renúncia pretén “assumir la responsabilitat” i “recuperar la confiança del públic” en el PLD, arran de l’escàndol de finançament irregular que va desencadenar una crisi dins del partit a finals de l’any passat i va enfonsar els índexs de popularitat del primer ministre.

Kishida va afirmar que la seua formació, el Partit Liberal Democràtic (PLD), “ha de mostrar al públic que ha canviat i que s’ha renovat” de cara als comicis interns previstos per al proper mes, i va dir que la seua renúncia és “la millor forma” per fer-ho. Kishida va fer pública a més la seua decisió de no presentar-se a la reelecció com a president del partit.