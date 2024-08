Salvador Illa es compromet que els Mossos treballin “allunyats de la confrontació política”

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

El president de la Generalitat, Salvador Illa, es va comprometre ahir “a garantir” que els Mossos d’Esquadra puguin exercir el seu treball “allunyats de la confrontació política”, la qual cosa requereix, va dir, “generar una confiança recíproca”. Illa va escenificar el seu suport als Mossos, que es troben sumits en plena crisi per la fugida de l’expresident Carles Puigdement després de la seua fugaç irrupció en un acte a Barcelona el passat 8 d’agost, amb la primera visita oficial com a president a la seu central del cos policial al complex d’Egara, a Sabadell.

Salvador Illa, acompanyat de la nova consellera d’Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon, es va comprometre que “els homes i dones que formen part del cos de Mossos d’Esquadra puguin desenvolupar el seu treball allunyats de la confrontació política”, per a la qual cosa és necessària la “confiança recíproca”. “Tenim una bona policia, però també vull ser clar: sempre es poden fer les coses millor”, va afegir.La consellera Parlon, el comissari en cap del cos autonòmic, Eduard Sallent, i el director general de la policia, Pere Ferrer, entre d’altres, van rebre Illa a la seua arribada al complex central dels Mossos d’Esquadra, a Sabadell. La visita va comptar amb la presència del major dels Mossos d’Esquadra Josep Lluís Trapero, al qual Salvador Illa va prometre en campanya que convertiria en director general de la policia catalana si arribava a convertir-se en president de la Generalitat.

Durant una declaració sense possibilitat de preguntes per part dels periodistes, Illa va assegurar que el nou Govern “ha iniciat una nova etapa” en l’autogovern, la qual cosa també implica una nova “manera d’afrontar la seguretat ciutadana” de Catalunya, per la qual cosa han decidit començar escoltant “les inquietuds” dels mateixos policies. “Els agents ens demanen una cosa de sentit comú: poder fer el seu treball en les millors condicions, aplicant rigor i un clima serè”, va manifestar.A més, va destacar els “tres punts clau” que el fan sentir “molt a prop del cos de Mossos”: és “un dels serveis públics del país de més importància”, el dret a la seguretat ciutadana i entendre aquesta última qüestió com “una política progressista”.

De fet, el president de la Generalitat va aprofitar per anunciar que la plantilla dels Mossos d’Esquadra s’ampliarà fins als 22.000 efectius d’aquí al 2030.

D’altra banda, Salvador Illa va expressar que “ser mosso d’esquadra és molt més que un treball, és una manera de viure i de comprometre’s amb la societat: darrere de l’escut d’un mosso hi ha persones ajudant persones”.“No tinc cap dubte que els catalans i les catalanes ens sentim molt orgullosos de la nostra policia”, va concloure.D’altra banda, en el marc de la seua visita pel complex d’Egara, va mantenir una reunió amb els sindicats de la policia catalana. L’organització independentista Mossos Segcat, que és minoritària al cos, no va acudir a la trobada.

Trapero, el recanvi, cara a cara amb Sallent

La visita de Salvador Illa a la seu dels Mossos va permetre la imatge pública del major dels Mossos d’Esquadra Josep Lluís Trapero, a qui Salvador Illa va prometre en campanya que convertiria en director general de la policia, cara a cara amb el comissari en cap del cos, Eduard Sallent. Trapero va estar al capdavant dels Mossos entre el 2013 i el 2017 fins que va ser destituït pel Govern de Mariano Rajoy l’octubre d’aquell any amb el 155. Va ser restituït per la Generalitat el novembre del 2020 una vegada va ser absolt per l’Audiència Nacional pel seu paper en l’1-O. El conseller republicà Joan Ignasi Elena el va cessar en el càrrec i ha estat el gran suport de Sallent, avui en el centre de la polèmica arran del fracàs de l’operatiu dels Mossos a Barcelona que no va poder detenir Carles Puigdemont. Al cap de pocs mesos de ser nomenat comissari en cap dels Mossos, Trapero va haver d’afrontar els atemptats de Barcelona i Cambrils del 2017. Josep Maria Estela (Alcarràs, 1970) es perfila com a previsible substitut d’Eduard Sallent com a comissari en cap dels Mossos d’Esquadra. Juntament amb Estela també es troba un altre possible recanvi lleidatà per ser el nou cap dels Mossos. És David Boneta (Tremp, 1970), actual cap de la Comissaria Superior Territorial.

El sindicat majoritari afirma que els ànims “estan baixos”

El sindicat majoritari de Mossos d’Esquadra, Sap-Fepol, valora com “un gest absolutament positiu” la visita de Salvador Illa i de la consellera d’Interior Núria Parlon al Complex Central de Mossos a Sabadell en un moment en què els ànims “estan baixos”. Des del sindicat demanen que es faci “autocrítica conscient, no per sortir davant de l’opinió pública”, sinó que es faci una valoració del que va fallar durant el dispositiu policial per detenir l’expresident Carles Puigdemont per ordre del jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena. Així, l’organització sindical aposta per girar full i fer autocrítica alhora.